北市大直佳恩診所被爆「職前訓練」不給薪 坑殺、霸凌北漂護理師

北市議員張斯綱今召開記者會，揭露大直佳恩診所以職前訓練為由坑殺護理師。（記者甘孟霖攝）

職前訓練就不用給付薪資？台北市議員張斯綱接獲1名22歲北漂護理師陳情，指大直佳恩診所多次以「職前訓練」為名，規避勞基法保障，卻讓護理師實際執行抽血、注射等專業工作，並拒付薪資、不提撥勞退；此外，受害者也指控，先前也有別的受害者案例，且被法院判決勝訴，呼籲曾受過該診所不公對待的護理師一起站出來。記者致電該診所，截稿前未有回應。

張斯綱今召開記者會指出，這次事件發生前，就有另一名A小姐遭到該診所片面降薪、未領薪資；今年林小姐任職15天期間，不僅未獲工資，未投保勞健保，還疑似遭到言語霸凌，身心受創，顯示該診所長期以「訓練」之名規避雇主責任，是標準「慣老闆」。

請繼續往下閱讀...

受害者代表滿志剛說，林小姐今年22歲，從屏東北漂，想不到卻碰上此事件，每天林小姐在診所接受排班，負責注射、抽血、管理藥品、操作心電圖等專業護理師工作，卻在15天工作後被以未通過試用期為由解雇，雇主並拒絕給付薪資，理由是先前雙方簽下職前訓練契約，將職前訓練津貼納入簽約獎金當中。

此外，滿志剛指，林小姐在15天當中也飽受許多言語打壓，主管透過不斷言語貶低批評，導致林小姐產生失眠、情緒低落等症狀，不得不求助身心科醫師，也被診斷出急性壓力反應，想不到北漂等來的不是辛勤獲得的薪水，而是1份身心科證明。

張斯綱批評，北市勞動局消極處理，將責任推給勞工自行提告，「那還要勞動局做什麼？」他強調，疫情期間護理師被視為寶，疫情過後卻遭冷漠對待。如果北市政府無法保障專業勞工，未來又如何留住人才？

與會的法務局法令科科長楊佩欣指出，如屬雇傭關係就應該依法投保勞健保、給付薪資，這部分有待稽查釐清兩者關係。

勞動局勞動基準科長洪三凱指出，勞動局8月初接獲反映，勞動檢查處前往稽查，發現該診所與其他勞工有未核實給付加班費狀況，將依法裁處2萬至100萬元；勞檢處勞動條件科科長張景閎說，9月份有針對林小姐個案勞檢，診所以及林小姐勞雇關係雙方說法不一，目前還在認定當中。

張斯綱要求，勞檢單位對於這樣慣老闆診所，要持續追蹤，不要讓職前訓練變成免錢勞力，也成為慣老闆藉口；他並呼籲，先前曾經在大直佳恩診所上班過，也碰上這類以職前訓練為由的剝削，可以跟他聯絡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法