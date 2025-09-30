為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    這顏色垃圾袋 南投10月起加強破袋檢查

    2025/09/30 13:54 記者張協昇／南投報導
    南投10月起將針對使用黑色等不透明顏色垃圾袋加強破袋檢查。（記者張協昇攝）

    南投10月起將針對使用黑色等不透明顏色垃圾袋加強破袋檢查。（記者張協昇攝）

    南投縣沒有垃圾焚化廠，卻因未落實垃圾分類，資源回收率低於全國平均值，外運處理垃圾也常遭退運，縣府環保局今與南投市公所召開記者會，宣布明（1日）起從南投市開始試辦加強不透明垃圾袋破袋檢查政策，若發現垃圾中有可回收物，將當場請民眾重新確實分類後再丟棄。

    南投縣環保局長李易書表示，未落實垃圾分類，可回收物被直接送進焚化爐，除造成資源浪費，並導致垃圾遭退運外，若袋中有尖銳物品、高壓容器或鋁電池，在運送、貯存或焚化過程中易割傷清潔隊員、甚至引發火災或爆炸，對運送車輛、掩埋場或焚化廠設備與人員安全均造成嚴重威脅。

    李易書指出，因此明天起將執行不透明垃圾袋破袋檢查政策，並從南投市開始試辦，清潔隊員在沿線收運過程，將隨機針對民眾所交付的黑色或深色等無法辨識內容物的不透明顏色垃圾袋進行破袋檢查，若經檢查發現袋內含有資源回收物或廚餘等，將當場請民眾重新確實分類後再丟棄，初期以勸導為主，但若勸導不聽，可處1200元至6000元不等罰鍰。

    南投市長張嘉哲說，作為縣府這項環保政策的第1個示範區，呼籲市民要多使用透明或半透明垃圾袋，避免使用黑色垃圾袋，最重要的是要做好垃圾分類，成為全縣落實資源回收的標竿。

    南投縣環保局30日召開記者會，宣布10月1日起針對黑色等不透明垃圾袋加強破袋檢查。（記者張協昇攝）

    南投縣環保局30日召開記者會，宣布10月1日起針對黑色等不透明垃圾袋加強破袋檢查。（記者張協昇攝）

    南投縣環保局呼籲民眾落實垃圾分類、資源回收工作。（資料照）

    南投縣環保局呼籲民眾落實垃圾分類、資源回收工作。（資料照）

