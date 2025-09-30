清華大學攜手10所高中 啟動「新竹學」跨校探究課程

清華大學清華學院與新竹各區高中學生代表參與啟動典禮，象徵青年世代以「新竹學」課程承接永續理念與在地關懷。（清大提供）

國立清華大學今天與新竹10所高中共同啟動「新竹學」探究與實作課程，課程涵蓋塹城學、竹科學、流域學、客庄學、原民學、移民學6大主題，帶學生走入在地場域，培養跨域探究與行動力。

參與學校包括六家高中、竹東高中、竹科實中、香山高中、建功高中、湖口高中、新竹女中、陽明交大附中、曙光女中、關西高中。清華結合多年大學社會責任行動與在地研究成果，與高中教師共備課程，建立跨校共學網絡。

請繼續往下閱讀...

教育部國教署專門委員易秀枝表示，「新竹學」計畫實踐了12年國教探究與實作的精神。高中階段是學生培養跨域思考與探索自我的關鍵時期，藉由大學資源帶動高中師生深入在地場域，不僅能拓展視野，也能縮短城鄉差距。國教署肯定清華攜手高中與企業的合作，期盼這樣的模式能為全國教育創新與永續人才培育帶來示範效果。

清華大學副校長呂平江表示，感謝教育部國教署支持，讓清華能攜手10所高中與園區企業，開啟跨校、跨域的台灣教育新模式。他指出，清華以區域永續發展平台為目標，透過這項計畫串聯縣市政府、地方團隊、園區企業、學校教育與大學研究等六大支柱。

計畫主持人、清華大學永韌中心執行副主任李天健表示，新竹產業快速轉型，也加劇了城鄉落差。「我們希望學生超越書本，理解家鄉的歷史與眼前課題，從探究到實作，培養分析與行動能力。」此計畫預計培育60名高中生，期待他們成為推動永續的力量。

面對AI時代衝擊，新竹多所高中社會組班級數近年縮減，人文社會領域人才發展面臨挑戰。李天健認為，這不是單一學校能解決的問題。透過這類型計畫的跨校合作，讓更多學生看見人文社會的學習與發展可能，並期待能逐步向下延伸至國中小。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法