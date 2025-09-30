為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南「遊購厲害」25萬元總獎項 得獎幸運兒出爐

    2025/09/30 13:34 記者王姝琇／台南報導
    台南觀光工廠遊購厲害活動線上直播抽獎，由市長黃偉哲抽出幸運得主名單。（台南市政府提供）

    台南觀光工廠遊購厲害活動線上直播抽獎，由市長黃偉哲抽出幸運得主名單。（台南市政府提供）

    南市21家觀光工廠參與「台南觀光工廠遊購厲害 消費滿額抽大獎」，吸引民眾熱情響應，總共發出10萬張摸彩券，今日舉行線上直播抽獎，台南市長黃偉哲抽出幸運得主名單，總獎項超過25萬元。

    活動期間民眾只要至合作的21家觀光工廠消費滿500元，即可獲得摸彩券，參加100個獎品抽獎。獎項內容相當豐富，涵蓋多樣化的3C產品及生活家電，以及各觀光工廠精心準備的特色好禮。摸彩品包含最大獎iPhone 17，還有平板電腦、掃地機器人、液晶電視、任天堂Swith、生活小家電等多項夢幻逸品，讓遊客享受購物與體驗樂趣，還有機會滿載而歸。

    中獎名單將公告於「台南觀光工廠嘉年華」官方網站與FB粉絲專頁，主辦單位將另行通知幸運得主相關領獎事宜。

    經發局長張婷媛表示，除了走逛觀光工廠，也特地依主題規畫八大旅遊路線，包括：「暢遊鐵道 職人探索」、「漫步米香 香氛療癒」、「徜徉香氣 歷史尋蹤」、「穿梭時光 知識科普」、「甜蜜時尚 生活創藝」、「保健夯吉 生技足跡」、「私藏味蕾 美食樂章」和「魅力醫美 世界遨遊」，讓遊客輕鬆出遊免煩惱，選擇觀光工廠作為台南之旅的重要景點，絕對是明智之選。

    台南觀光工廠遊購厲害活動祭出超過25萬元大獎，吸引民眾熱情響應。（台南市政府提供）

    台南觀光工廠遊購厲害活動祭出超過25萬元大獎，吸引民眾熱情響應。（台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播