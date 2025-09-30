台南「遊購厲害」25萬元總獎項 得獎幸運兒出爐

台南觀光工廠遊購厲害活動線上直播抽獎，由市長黃偉哲抽出幸運得主名單。（台南市政府提供）

南市21家觀光工廠參與「台南觀光工廠遊購厲害 消費滿額抽大獎」，吸引民眾熱情響應，總共發出10萬張摸彩券，今日舉行線上直播抽獎，台南市長黃偉哲抽出幸運得主名單，總獎項超過25萬元。

活動期間民眾只要至合作的21家觀光工廠消費滿500元，即可獲得摸彩券，參加100個獎品抽獎。獎項內容相當豐富，涵蓋多樣化的3C產品及生活家電，以及各觀光工廠精心準備的特色好禮。摸彩品包含最大獎iPhone 17，還有平板電腦、掃地機器人、液晶電視、任天堂Swith、生活小家電等多項夢幻逸品，讓遊客享受購物與體驗樂趣，還有機會滿載而歸。

中獎名單將公告於「台南觀光工廠嘉年華」官方網站與FB粉絲專頁，主辦單位將另行通知幸運得主相關領獎事宜。

經發局長張婷媛表示，除了走逛觀光工廠，也特地依主題規畫八大旅遊路線，包括：「暢遊鐵道 職人探索」、「漫步米香 香氛療癒」、「徜徉香氣 歷史尋蹤」、「穿梭時光 知識科普」、「甜蜜時尚 生活創藝」、「保健夯吉 生技足跡」、「私藏味蕾 美食樂章」和「魅力醫美 世界遨遊」，讓遊客輕鬆出遊免煩惱，選擇觀光工廠作為台南之旅的重要景點，絕對是明智之選。

台南觀光工廠遊購厲害活動祭出超過25萬元大獎，吸引民眾熱情響應。（台南市政府提供）

