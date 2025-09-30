為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2025番路柿子節10/4起舉行 邀請大家秋遊柿茶之鄉

    2025/09/30 13:23 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣番路是柿子的故鄉。（記者蔡宗勳攝）

    2025番路柿子節今在番路農會「飲冰柿茶集」舉行聯合記者會，今年以「悠遊番路．柿季茶鄉」為主題，自10月4日至19日展開一系列活動，歡迎全國遊客趁著秋高氣爽來體驗柿茶之鄉風情。

    柿子節主場活動將於10月4、5日兩天舉行，安排農特產品市集展售、新品發表與食農教育互動，讓民眾近距離認識柿子產業。同時4日率先登場的「健康嘉好柿健走一起來」，帶領大家走訪半天岩步道，沿途欣賞茶鄉自然景緻；5日推出「嘉有喜柿珍惜水資源路跑」，傳遞珍惜水資源與永續發展理念。

    農會與公所規劃的延伸活動，包括10月11、12日兩天在半天岩紫雲寺舉辦「番路柿子節暨水資源宣導活動」，深化環境教育與文化交流。10月18、19日兩天來到隙頂推出「秋遊隙頂．雲之旅」，由大小茶師帶領遊客體驗隙頂茶文化，並結合健走推廣茶鄉休閒旅遊。

    縣長翁章梁表示，番路是柿子的故鄉，農會近年來研發多項柿子加工商品，深受市場與消費者喜愛。今年推出的柿子快速脫澀專利，更能協助農民降低能源與時間成本，提升品質穩定度，增加收益並強化市場競爭力，對地方農業升級意義重大。

    番路農會農會理事長黃瓊賢指出，柿子節至今已舉辦29屆，近幾年透過新品開發、產銷履歷驗證與跨界合作，不僅展現現代化成果，也逐步累積文化與經濟價值，未來希望吸引更多青農參與，拓展國際市場。

    2025番路柿子節聯合記者會。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉農會研發的新品上市銷售。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉農會用柿葉研發出的沐浴商品。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉農會研發功力了得。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁推崇番路鄉農會近年來研發多項柿子加工商品深受消費者喜愛。（記者蔡宗勳攝）

