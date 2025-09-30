中山大學揭黑潮珍珠奶茶效應 破解營養鹽供應之謎獲刊國際期刊

中山大學揭黑潮珍珠奶茶效應，由研究員黃婷萱（左）博士與陳鎮東（右）教授共同發表。（圖由中山大學提供）

國立中山大學最新研究揭露了黑潮中的「珍珠奶茶效應」！團隊研究成果獲刊國際期刊《海洋學》（Oceanography）。

由中央研究院院士、中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東，他的研究團隊對海洋科學有了新發現，並以生活化的比喻生動詮釋這個新發現，團隊指出，南海經由「攪拌」作用，將深層的營養鹽帶到淺層，就像奶茶杯底的珍珠因攪拌而浮起，變得更容易被吸管吸到，大幅提升魚群的食物來源。

「珍珠奶茶效應」由研究員黃婷萱博士與陳鎮東教授共同發表，透過結合觀測數據與模型分析，驗證黑潮與南海交互作用的機制，不僅是海洋科學的重要突破，也凸顯台灣在國際海洋研究領域的影響力。

營養鹽在「南海先預處理、黑潮再上湧」的雙重推升機制，不僅補足了學界長期缺乏的關鍵環節，更為漁業資源管理與生態預測提供科學依據，陳鎮東表示，東海是全球最具生產力的漁場之一，孕育豐富生命的關鍵，是仰賴黑潮持續輸送營養鹽，早在多年前便發現海洋中的浮游生物，就像陸地上的植物，需要源源不斷的「肥料」才能成長，而黑潮正是輸送這些養分的「高速公路」。

黃婷萱進一步探索驗證，發現南海常見的湧升流與內波，過程宛如珍珠奶茶的攪拌動作，將原本深藏於水下的營養鹽往上翻攪（mixing），讓分布深度變淺，這些在南海被「預處理」過的海水，會重新匯入黑潮主流，黑潮主流裡的一部分海水就帶上了來自南海的「營養訊號」。

陳鎮東強調「珍奶效應」的揭露，提供了一個完整的科學模型，能更精準地預測東海在不同季節或極端天氣事件下的變化，季節性洋流強度與混合程度，以及颱風、強風等極端事件，都會影響營養鹽的供應鏈，將有助於更精準地預測漁業資源變動，幫助漁業決策者和漁民在資源豐富的季節或區域規劃捕撈，提高漁獲效率並降低風險。

