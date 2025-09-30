為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一中商圈、附醫周邊停車難解！中賓立體停車場動工

    2025/09/30 13:24 記者蔡淑媛／台中報導
    中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

    中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

    中市北區中國醫藥大學附設醫院、一中商圈、台中殯儀館附近停車一位難求，市府在中國附醫旁五順街與錦興街口規畫中賓立體停車場，提供401席汽車位及375席機車位，由中國附醫BOT興建，今天開工，明年10月試營運，將有效疏解停車問題。

    中賓立體停車場鄰近中國醫藥大學、中友百貨及一中商圈等人潮密集熱點，也是崇德殯儀館未來改建的前置配套工程，位於北區五義街、錦新街、五順街與育才北路間，四面鄰接醫療院所、學區及商圈，停車需求多。

    交通局長葉昭甫表示，目前該基地為平面停車場有170個汽車位，鄰近的殯儀館則有90個汽車位，加上附近民營停車場，停車位仍是供不應求，未來中殯停車場加入後能初步滿足停車需求，因應殯儀館改建計畫。

    中賓立體停車場由中國附醫BOT興建營運50年，總院長周德陽表示，中賓停車場將採智慧化系統，像是民眾停車就可查詢APP停車哪一樓層及位置，相當方便，另也規劃無障礙設施綠化、立體綠化、空中花園，並設置友善多元公益空間。

    中國醫藥大學校院務發展委員會執行長鄭隆賓也說，停車場導入AI智慧管理，能即時掌握車位使用資訊，同時設置安全步道與人車分流動線，確保行人安全，綠能設施包括30座電動車快充樁、綠化牆面與頂樓空中花園，綠覆率達50％，並預留空橋銜接空間，未來可連接殯儀館新館與醫院，形成整合式場域。（14:16更新）

    中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

    中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

    中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

    中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

    中賓立體停車場，提供401席汽車位及375席機車位，由中國附醫BOT興建，明年10月試營運，北區3名藍綠議員陳政顯、陳文政及陳俞融都到場慶賀。（記者蔡淑媛攝）

    中賓立體停車場，提供401席汽車位及375席機車位，由中國附醫BOT興建，明年10月試營運，北區3名藍綠議員陳政顯、陳文政及陳俞融都到場慶賀。（記者蔡淑媛攝）

    周德陽表示，中賓停車場將採智慧化系統，像是民眾停車就魴查詢APP停車哪一樓層及位置，相當方便。（記者蔡淑媛攝）

    周德陽表示，中賓停車場將採智慧化系統，像是民眾停車就魴查詢APP停車哪一樓層及位置，相當方便。（記者蔡淑媛攝）

    中賓立體停車場導入AI智慧管理、綠覆率達50％。（交通局提供）

    中賓立體停車場導入AI智慧管理、綠覆率達50％。（交通局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播