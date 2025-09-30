一中商圈、附醫周邊停車難解！中賓立體停車場動工

中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

中市北區中國醫藥大學附設醫院、一中商圈、台中殯儀館附近停車一位難求，市府在中國附醫旁五順街與錦興街口規畫中賓立體停車場，提供401席汽車位及375席機車位，由中國附醫BOT興建，今天開工，明年10月試營運，將有效疏解停車問題。

中賓立體停車場鄰近中國醫藥大學、中友百貨及一中商圈等人潮密集熱點，也是崇德殯儀館未來改建的前置配套工程，位於北區五義街、錦新街、五順街與育才北路間，四面鄰接醫療院所、學區及商圈，停車需求多。

請繼續往下閱讀...

交通局長葉昭甫表示，目前該基地為平面停車場有170個汽車位，鄰近的殯儀館則有90個汽車位，加上附近民營停車場，停車位仍是供不應求，未來中殯停車場加入後能初步滿足停車需求，因應殯儀館改建計畫。

中賓立體停車場由中國附醫BOT興建營運50年，總院長周德陽表示，中賓停車場將採智慧化系統，像是民眾停車就可查詢APP停車哪一樓層及位置，相當方便，另也規劃無障礙設施綠化、立體綠化、空中花園，並設置友善多元公益空間。

中國醫藥大學校院務發展委員會執行長鄭隆賓也說，停車場導入AI智慧管理，能即時掌握車位使用資訊，同時設置安全步道與人車分流動線，確保行人安全，綠能設施包括30座電動車快充樁、綠化牆面與頂樓空中花園，綠覆率達50％，並預留空橋銜接空間，未來可連接殯儀館新館與醫院，形成整合式場域。（14:16更新）

中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

中賓立體停車場今天動工，明年10月試營運。（記者蔡淑媛攝）

中賓立體停車場，提供401席汽車位及375席機車位，由中國附醫BOT興建，明年10月試營運，北區3名藍綠議員陳政顯、陳文政及陳俞融都到場慶賀。（記者蔡淑媛攝）

周德陽表示，中賓停車場將採智慧化系統，像是民眾停車就魴查詢APP停車哪一樓層及位置，相當方便。（記者蔡淑媛攝）

中賓立體停車場導入AI智慧管理、綠覆率達50％。（交通局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法