為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復鄉大批車輛卡在泥中 縣府︰需合法程序、已拖吊165台

    2025/09/30 13:15 記者王榮祥／花蓮報導
    光復鄉大批汽機車深陷淤泥等待拖吊移置，圖為善心企業支援拖吊。（記者王榮祥攝）

    光復鄉大批汽機車深陷淤泥等待拖吊移置，圖為善心企業支援拖吊。（記者王榮祥攝）

    光復鄉遭泥流侵入，大批汽、機車卡在淤泥中，部分嚴重受損，也影響救災復原效率!花蓮縣行研處長陳建村強調，涉及私人動產、移置須完成合法程序，昨已拖吊165台，會再加強。

    光復鄉內目前隨處可見汽機車陷在淤泥中，有些車輛板金扭曲、車內機電也被泥水滲入，部分車主試圖找管道把車拖至保養廠嘗試修理，傳出有拖吊業者趁機大發災難財?

    除了公部門拖吊車總動員，也有民間團體主動派出拖吊車協助移除車輛，但仍有相當數量的車體還在街道巷弄中等待處理。

    陳建村說明，縣府有12台拖吊車，到昨天下午累計完成拖吊移置165台，他強調因為車輛為私人財產，跟大家想像的不太一樣，需要經過合法程序才能進行，工作有其難度，但縣府會配合救災程序，全力加強，也感謝台糖提供森林園區作為臨時拖吊移置場。

    光復鄉大批汽機車深陷淤泥等待拖吊移置，圖為善心企業支援拖吊。（記者王榮祥攝）

    光復鄉大批汽機車深陷淤泥等待拖吊移置，圖為善心企業支援拖吊。（記者王榮祥攝）

    光復鄉大批車輛遭泥流沖毀。（記者王榮祥攝）

    光復鄉大批車輛遭泥流沖毀。（記者王榮祥攝）

    光復鄉大批車輛等待處理。（記者王榮祥攝）

    光復鄉大批車輛等待處理。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播