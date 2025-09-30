光復鄉大批車輛卡在泥中 縣府︰需合法程序、已拖吊165台

光復鄉大批汽機車深陷淤泥等待拖吊移置，圖為善心企業支援拖吊。（記者王榮祥攝）

光復鄉遭泥流侵入，大批汽、機車卡在淤泥中，部分嚴重受損，也影響救災復原效率!花蓮縣行研處長陳建村強調，涉及私人動產、移置須完成合法程序，昨已拖吊165台，會再加強。

光復鄉內目前隨處可見汽機車陷在淤泥中，有些車輛板金扭曲、車內機電也被泥水滲入，部分車主試圖找管道把車拖至保養廠嘗試修理，傳出有拖吊業者趁機大發災難財?

除了公部門拖吊車總動員，也有民間團體主動派出拖吊車協助移除車輛，但仍有相當數量的車體還在街道巷弄中等待處理。

陳建村說明，縣府有12台拖吊車，到昨天下午累計完成拖吊移置165台，他強調因為車輛為私人財產，跟大家想像的不太一樣，需要經過合法程序才能進行，工作有其難度，但縣府會配合救災程序，全力加強，也感謝台糖提供森林園區作為臨時拖吊移置場。

光復鄉大批車輛遭泥流沖毀。（記者王榮祥攝）

光復鄉大批車輛等待處理。（記者王榮祥攝）

