    首頁 > 生活

    花蓮頭七法會 宗教代表「消費小林村」：傅崐萁夫妻慈悲才大事化小

    2025/09/30 13:55 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣長徐榛蔚主持頭七法會，哭到眼睛鼻子腫，但被家屬表達不滿。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣長徐榛蔚主持頭七法會，哭到眼睛鼻子腫，但被家屬表達不滿。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍堰塞湖洪災今（30）日上午舉辦頭七法會，但現場爭議不斷。花蓮縣長徐榛蔚一抵達卻未立即慰問家屬，遭罹難者家屬痛批「擺拍」，悲喊：「我們要的只是真相！」更引爆爭議的是，一名宗教代表向徐榛蔚說，「幸有傅立委，他的願力，他的功德，才能大事化小事，如果像小林村，那就後果不堪設想，所以都是縣長的慈悲」。

    花蓮縣長徐榛蔚上午參加縣府在瑞穗鄉生命紀念園區舉辦的頭七法會，共有18名罹難者以佛教、天主教、基督教等儀式進行。徐榛蔚在會場唸名單時哭得眼睛紅腫，但面對媒體詢問是否應檢討疏散問題時，她僅回應「目前大家先忙救災」。

    現場更引爆爭議的是，一名身穿黃背心的男性玄門教導師，竟向徐榛蔚說：「幸有傅立委，他的願力，他的功德，才能大事化小事，如果，假如像小林村，那就後果不堪設想，所以都是縣長的慈悲。」

    這番言論立即引發輿論反彈，畫面曝光後在社群瘋傳，網友怒斥，「到底在講X小，X！」、「還敢提小林村？消費亡靈真的會有報應！」、「那個黃背心的說話太缺德了吧，高雄小林村的罹難者是有惹到他嗎，最好道歉喔」、「可以不要消費小林村嗎，拜託不要再這樣糟蹋罹難者家屬，不要再這樣糟蹋台灣人了好嗎」、「這個男人拿小林村的悲慘，來襯托這次只有17個鄉民往生是徐縣長的慈悲？」

    頭七原應是莊嚴追思罹難者的時刻，卻因縣長動作與宗教代表發言引爆爭議，讓不少家屬與網友直言，對逝者與家屬而言是「再一次的傷害」。

