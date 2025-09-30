無法完全通過公館圓環... 機車停高架橋下被包夾 行人過馬路遇公車竄出

機車騎士在高架橋下停等，前後來車包夾讓人看了捏把冷汗。（記者董冠怡攝）

公館圓環新路型啟用後首個上班日，龐大車流從早上7點前開始陸續湧現，新店、文山、永和方向皆傳出大小車輛回堵，直至9點半過後才消化完畢，義交也認為今天比過往平常還塞。現場觀察發現，疑因來不及完全通過路口，有摩托車在高架橋下庇護空間停等，應無大礙，但被來車包夾的畫面，仍讓人捏把冷汗，另有行人過馬路時，公車突然從旁竄出，瞬間嚇一大跳。

民眾表示，稍早從基隆路、羅斯福路口東南角，欲穿越斑馬線往福和橋前進，小綠人也亮起，未料走到一半，突然有輛公車突然出現，公車駕駛有停等讓行人先行，但仍不解為何當下的時相，明明是給基隆路方向通行，卻在路口看到來自羅斯福路（公館）的公車，猜測可能是無法在前一個號誌內完全通過所致。

此外，同樣來自羅斯福路（公館）要往景美方向而去的機車騎士，一度卡在基隆路高架下的庇護空間，等待綠燈通過路口。然而，停等過程中，民眾仍見公車、汽車從其實身前、身後呼嘯而過，形成「包夾」的畫面，連旁人看了都膽戰心驚，所幸騎士最後平安通過。

民眾反映綠燈過馬路時，有一輛公車突然從眼前經過。（記者董冠怡攝）

