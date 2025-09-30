大里垃圾山論戰 盧秀燕稱「垃圾在周轉」、綠議員酸封「焚化爐超人」

台中市議員張芬郁（圖）稱環保局長陳宏益為「焚化爐超人」。（記者黃旭磊攝）

大里衛生掩埋場堆置約38.5萬噸垃圾，民進黨多名議員在台中市議會輪番砲轟市府團隊，大里區議員張芬郁播放影片，稱垃圾山流出「潺潺流水」，要求台中市長盧秀燕答詢，盧秀燕稱「新的（文山焚化廠BOT案）營運前總是會有周轉情況」。張芬郁回稱，環保局長（陳宏益）5年內可去化大里垃圾，等於是原先時程提前11年，她酸真的是「是焚化爐超人」？市府應該要好好嘉許。

大里衛生掩埋場設計掩埋容量100萬立方公尺，近期因垃圾超量堆積被稱為「全台最大垃圾山」，張芬郁質詢稱，文山（焚化廠）修復期間丟到大里來，連后里（焚化廠）整修時也丟到大里來，原縣區原市區全部通通堆到大里來，讓大里人情何以堪，一再延長掩埋場使用年限，垃圾都堆在我們這裡。

盧秀燕表示，新的營運（文山焚化廠BOT案）前總是會有周轉情況，合法垃圾場不是滿山滿谷亂丟，是合法的，是暫時，在我們做新的焚化爐前暫時性，第二個垃圾會越來越少，有新的（文山焚化廠）加上后里會陸續成功。

環保局長陳宏益答詢稱，環境部長（彭啓明）把所有垃圾場全台走過一遍，說唯一看到處理不錯的「就是台中大里」，張芬郁聽到後暴怒表示，你局長說還有26萬噸處理空間，5年就可去化大里垃圾「是焚化爐超人」，原本要民國131年才能完成清運，你說5年後就完成，市府應該要好好嘉許這個「焚化爐超人」。

