竹北地政戶政聯合辦公大樓新建工程今天開工動土

新竹縣副縣長陳見賢（左起依序往右）、縣長楊文科、秘書長李安妤等今天替竹北戶政地政聯合辦公大樓新建工程動土。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市地政、戶政事務所聯合辦公大樓新建工程今天開工動土，由縣長楊文科等縣府3長親自主持。楊文科說，整棟建物將結合一旁的東興圳地景，設置AI室內婚攝打卡區、提供可辦聯合婚禮的共享空間等獨步其他戶所的服務，還將是大新竹地區首棟採負壓通氣的官方建物，具防疫功能。

新的地政、戶政合署辦公處就在竹北市自強5路上、新竹地院跟東興圳公園之間，結合東興圳美景，屆時戶所的廳舍將比現在的「長大」到約300坪，未來也會有哺乳室、性別友善及無障礙廁所、多功能教育訓練中心、親子友善等候區、新人結婚登記拍照打卡牆等。

副縣長陳見賢說，這棟建築地上5層、地下3層的辦公大樓，以11億5800萬決標後今天開工動土，首創採用電力牆搭配太陽能板節能設計，讓電力具削峰填谷概念並具備環境永續精神的綠建築設計，內部洽公空間也智慧化、無障礙設施便利有需要者，預計最快將於2027年底竣工，未來可望成為竹北重要的行政服務據點，並帶動周邊地區發展。

新竹縣議會副議長王炳漢（前排左起依序往右）、副縣長陳見賢、縣長楊文科等一起上香祈福，祝願竹北戶政地政聯合辦公大樓新建工程一切順利。（記者黃美珠攝）

