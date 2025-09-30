光復鄉重度受災戶中長期住哪？ 花蓮縣府：已啟動相關機制

光復鄉部分民宅遭大量淤泥侵入，短期內恐難回復原狀。（記者王榮祥攝）

花蓮縣光復鄉逾1600戶被污泥侵入，許多鄉親暫時寄宿親友處，3處收容所則有506人，外界關注部分受災戶短期無法回家、中長期住哪裡？花蓮縣行研處長陳建村說，已啟動相關機制。

陳建村說明，目前3處收容所人數506人，比先前略少，部分鄉親後來找到臨時居住處、所以離開收容所，很感謝國軍持續協助家戶清淤，希望可讓鄉親趕緊回家。

請繼續往下閱讀...

針對外界關注災民中長期收容方案？陳建村指出，重度受損的民宅數量龐大，根據國家歷次重大災難經驗，確實需開始評估後續收容方案。

他進一步提及，花蓮縣府已啟動事前評估，首先要掌握、瞭解鄉親實際需求與數量（人數），以及分類，最重要的是須找到恰當地點，他舉去年0403為例，強調這方案需更多的開會與討論，會跟中央一起努力，國土署在0403協助過，與花蓮縣府雙方保持溝通管道。

主責協調所工作的經濟部次長賴建信補充，政院目前核定有旅宿短期安置方案，共有花蓮縣30家業者提供700房做短期安置，災民不用付費、可搭乘愛心小黃來回；對於中長期收容，他提到內政部可能比照過去地震情況、提出屋租方案。

光復鄉部分民宅遭大量淤泥侵入，短期內恐難回復原狀。（記者王榮祥攝）

光復鄉3處公設收容所目前收容526位鄉親，圖為大進國小收容所場景。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法