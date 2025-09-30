中國山茶油檢出致癌物超標 逾220公斤遭退運銷毀

中國大陸出口「山茶油」檢出含污染物質及毒素不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格品項，其中一批中國「山茶油」檢出縮水甘油脂肪酸酯含量超標，220.08公斤遭退運或銷毀。縮水甘油脂肪酸酯經人體水解後會轉化為具有致癌性、基因毒性的縮水甘油。衛福部食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，這是中國進口油品首次出現縮水甘油脂肪酸酯超標情況。

台灣杏馨堂有限公司自中國進口的「山茶油」遭檢出含污染物質及毒素不符規定。劉芳銘說，縮水甘油脂肪酸酯是市售食用或食品加工原料的植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，限量每公斤1000微克，但案內品項檢出縮水甘油脂肪酸酯每公斤1876微克，不符合相關規定。

劉芳銘表示，案內商品計220.08公斤，依規定退運或銷毀，該業者於半年內首次出現檢出不合格情況，食藥署將對其後續進口商品自一般抽批改為加強抽批，而這也是最近6個月同產地同號列第1批不合格，且中國油品過去並未出現縮水甘油脂肪酸超標情況，僅日本進口的玄米油、米油曾出現不合格。

此外，另有一批光冊國際有限公司自保加利亞進口的「新鮮黑松露」，檢出重金屬鎘每公斤3毫克，依規定鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，因此案內產品計11.00公斤需退運或銷毀，食藥署針對「光冊國際有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

保加利亞出口「新鮮黑松露」檢出重金屬含量不符規定。（圖由食藥署提供）

