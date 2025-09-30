為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中國山茶油檢出致癌物超標 逾220公斤遭退運銷毀

    2025/09/30 13:00 記者林志怡／台北報導
    中國大陸出口「山茶油」檢出含污染物質及毒素不符規定。（圖由食藥署提供）

    中國大陸出口「山茶油」檢出含污染物質及毒素不符規定。（圖由食藥署提供）

    衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格品項，其中一批中國「山茶油」檢出縮水甘油脂肪酸酯含量超標，220.08公斤遭退運或銷毀。縮水甘油脂肪酸酯經人體水解後會轉化為具有致癌性、基因毒性的縮水甘油。衛福部食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，這是中國進口油品首次出現縮水甘油脂肪酸酯超標情況。

    台灣杏馨堂有限公司自中國進口的「山茶油」遭檢出含污染物質及毒素不符規定。劉芳銘說，縮水甘油脂肪酸酯是市售食用或食品加工原料的植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，限量每公斤1000微克，但案內品項檢出縮水甘油脂肪酸酯每公斤1876微克，不符合相關規定。

    劉芳銘表示，案內商品計220.08公斤，依規定退運或銷毀，該業者於半年內首次出現檢出不合格情況，食藥署將對其後續進口商品自一般抽批改為加強抽批，而這也是最近6個月同產地同號列第1批不合格，且中國油品過去並未出現縮水甘油脂肪酸超標情況，僅日本進口的玄米油、米油曾出現不合格。

    此外，另有一批光冊國際有限公司自保加利亞進口的「新鮮黑松露」，檢出重金屬鎘每公斤3毫克，依規定鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，因此案內產品計11.00公斤需退運或銷毀，食藥署針對「光冊國際有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

    保加利亞出口「新鮮黑松露」檢出重金屬含量不符規定。（圖由食藥署提供）

    保加利亞出口「新鮮黑松露」檢出重金屬含量不符規定。（圖由食藥署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播