    首頁 > 生活

    全真瑜珈破產停業！ 北市勞動局：勞工可向勞保局申請工資墊償

    2025/09/30 13:02 記者蔡愷恆／台北報導
    勞動局補充，針對全真瑜珈歇業，勞工可向勞動局申請做歇業事實認定，經勞動局認定歇業事實後，勞工可就未給付工資、資遣費或退休金部分，向勞動部勞工保險局申請工資墊償。（擷取自全真瑜珈官網）

    知名連鎖健身企業「TRUE YOGA」全真瑜珈今（30日）正式宣布破產，明日起全面停業。台北市勞動局表示，雇主若有結束營運等情事，應遵照法定程序辦理。勞動局也補充，針對全真瑜珈歇業，勞工可向勞動局申請做歇業事實認定，經勞動局認定歇業事實後，勞工可就未給付工資、資遣費或退休金部分，向勞動部勞工保險局申請工資墊償。

    勞動局回應，雇主如有結束營運等情事，應遵守法定程序辦理，並確保勞工權益不受影響。另外，勞工如果與雇主發生勞資爭議，勞工可以向勞動局申請勞資爭議調解，解決紛爭，勞動局將排定調解日期，由調解人進行調解。如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，比法院更快解決紛爭，或是勞工也可直接向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。

    勞動局補充，全真瑜珈因有未給付工資情事，前經勞動局於114年6月2日實施檢查，發現違反勞動基準法第22條第2項規定，遲付勞工薪資，已於114年7月31日處罰鍰新台幣2萬元，並公布受裁處人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。近期勞動局於9月15日、16日及23日再接獲勞工申訴，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元之罰鍰。

    此外，勞動局說明，截至114年7月止，該公司投保人數大約有500人左右。

    最後，勞動局呼籲，雇主應善待勞工，即使因經營不善而須資遣勞工，亦應符合法定程序，切勿積欠工資等費用。

