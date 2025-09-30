花蓮救災意外熱門 盧秀燕：台中民眾再捐6000顆太陽餅

台中太陽餅在花蓮災區意外熱門，盧秀燕指出，有民眾要再捐6千顆。（圖：市府提供）

花蓮堰塞湖溢流釀災，各地湧入不少物資及人力協助救災，台中太陽餅日前因耐放、便利食用，意外成為災區熱門救災物資，台中市長盧秀燕今指出，有熱心民眾反映將再捐贈6千顆太陽餅，目前經連繫獲花蓮縣政府應允調度，將快協助把太陽餅送往災區，提供救災。

盧秀燕指出，台中市協助花蓮救災，連日來台中市消防局的特搜小組共調撥70人次前往救援，共救出23人，其中3人不幸罹難，搜救任務進入尾聲後，所有人員與機具昨天配合消防署的調度返程；後續善後工作以環境清理為主，除了建設局出動20人，以機械取代人力將道路打通，環保局也出動6人和2部掃街車，今天應花蓮縣政府需要，將再支援清溝車和灑水車。

此外，她說，因災區沒水沒電也無法泡麵，日前花蓮救災有災民反映太陽好攜帶、保存期限長，很適合做為災區乾糧，台中各界熱心人士捐了不少太陽餅前進災區，最近又有民眾連繫要捐6000顆太陽餅，已跟花蓮縣府連繫，會協助調派處理，近期就會協助民眾把愛心送往花蓮。

