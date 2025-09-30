為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馳援光復鄉 福營國中校長揭新北教局號召各校支援高壓清洗槍

    2025/09/30 13:13 記者黃子暘／新北報導
    新北市新莊區福營國中校長楊尚青今（30）日指出，新北市教育局昨日起號召各校支援高壓清洗槍，準備馳援花蓮，福營國中響應。（楊尚青提供）

    樺加沙颱風造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，重創光復鄉，全國各地熱血志工、單位出錢出力馳援，新北市新莊區福營國中校長楊尚青今（30）日指出，新北市教育局昨日起號召各校支援高壓清洗槍，準備馳援花蓮。楊尚青受訪表示，校內這一台高壓清洗槍為先前教育局統一採購，昨日接獲教育局資訊後，校方已響應教育局號召。

    楊尚青也打趣向高壓清洗槍致謝表示，感謝高壓清洗槍平日對福營國中貢獻，協助整理校內地皮、牆面，現在花蓮有難，感謝它可以為花蓮的朋友盡心力；楊尚青也提及，當年921隔日也是由教育局緊急調度各校帳篷馳援，為教育局喝采。

    教育局向記者證實，昨日已向都會區各校募集支援，因今日為連假後首個上班日，具體清洗槍數量尚待統計，待完成統計後將會報新北市EOC，由相關單位調度、運送。

