向財神爺許願中百萬?沙鹿武震宮五路武財神廟動土典禮信徒凱捐50萬

沙鹿武震宮五路武財神廟舉行動土典禮。（記者張軒哲攝）

台中市沙鹿區喜迎宗教盛事！沙鹿武震宮五路武財神廟今日舉行動土典禮，活動由台中市副議長顏莉敏、武震宮管理委員會建廟主委蔡榮鑫及主委王子澤暨全體委員共同主持，動土儀式象徵著廟宇建設的正式啟動，也為鹿寮社區注入信仰能量。

武震宮主祀「五路武財神」，以玄壇真君趙光明為首，並與蕭升、曹寶、陳九公、姚少司合稱五路財神，民間信仰中，五路財神被視為財運興旺的象徵，寓意「庫滿源生、財源不絕」，庇佑各行各業。

武震宮於舊廟對面空地闢建新廟，今日上午動土典禮，由道壇恭請聖真三界眾神降臨護佑，並進行開光加持、動土金鏟儀式，現場戰鼓震天，氣氛莊嚴熱烈。

王子澤表示，五路武財神廟歷史可追溯至清道光年間，至今已逾百年，承載著在地民眾對財神信仰與寄託，近日有一名虔誠信徒向財神爺祈求財運，果真幸運中獎100萬元，為感念神恩庇佑，將其中50萬元捐贈給武震宮，以延續公益善行，造福更多需要幫助的人。

沙鹿武震宮五路武財神廟舉行動土典禮，廟方人員與地方代表合影。（記者張軒哲攝）

