為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    向財神爺許願中百萬?沙鹿武震宮五路武財神廟動土典禮信徒凱捐50萬

    2025/09/30 12:41 記者張軒哲／台中報導
    沙鹿武震宮五路武財神廟舉行動土典禮。（記者張軒哲攝）

    沙鹿武震宮五路武財神廟舉行動土典禮。（記者張軒哲攝）

    台中市沙鹿區喜迎宗教盛事！沙鹿武震宮五路武財神廟今日舉行動土典禮，活動由台中市副議長顏莉敏、武震宮管理委員會建廟主委蔡榮鑫及主委王子澤暨全體委員共同主持，動土儀式象徵著廟宇建設的正式啟動，也為鹿寮社區注入信仰能量。

    武震宮主祀「五路武財神」，以玄壇真君趙光明為首，並與蕭升、曹寶、陳九公、姚少司合稱五路財神，民間信仰中，五路財神被視為財運興旺的象徵，寓意「庫滿源生、財源不絕」，庇佑各行各業。

    武震宮於舊廟對面空地闢建新廟，今日上午動土典禮，由道壇恭請聖真三界眾神降臨護佑，並進行開光加持、動土金鏟儀式，現場戰鼓震天，氣氛莊嚴熱烈。

    王子澤表示，五路武財神廟歷史可追溯至清道光年間，至今已逾百年，承載著在地民眾對財神信仰與寄託，近日有一名虔誠信徒向財神爺祈求財運，果真幸運中獎100萬元，為感念神恩庇佑，將其中50萬元捐贈給武震宮，以延續公益善行，造福更多需要幫助的人。

    沙鹿武震宮五路武財神廟舉行動土典禮，廟方人員與地方代表合影。（記者張軒哲攝）

    沙鹿武震宮五路武財神廟舉行動土典禮，廟方人員與地方代表合影。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播