協助花蓮光復災區復原 國軍︰明投入逾3千兵力

國軍持續在光復鄉災區救援，明天兵力會增加到超過3千人。（記者王榮祥攝）

數萬鏟子超人大軍連假期間湧入花蓮光復協助救災，絕大部分今已收假上班，軍方今在中央協調所指出，目前有2493兵力在光復，明天會增派到3054員，全力協助災區復原。

總統賴清德前天聯繫國防部，希望加派兵力協助光復鄉災區，目標在中秋節前夕完成災區復舊，連日來不少軍車載著國軍弟兄、各式重型機具進入光復鄉。

軍方除協助清除家戶、街道淤泥，也參與失聯鄉親搜尋搜救、相關資源配送、交通管制等工作，無論白天、深夜都可在災區看到國軍身影，讓災民相當窩心。

絕大多數鏟子超人連假過後都要回到工作崗位，讓部分災民擔心復員進度會變慢，軍方今天則是主動列席協調所記者會，宣布目前已有2493兵力在光復、350輛各型機具、以及10架直升機，明天還會增派到3054員，全力協助災區。

軍方高層難得在中央協調所露臉，宣布救災兵力持續增加、明天會超過3千人。（記者王榮祥攝）

