清水國兒運動中心試營運 今起免費開放1週

清水國兒運動中心試營運。（記者張軒哲攝）

海線市民期盼已久的清水國民暨兒童運動中心今日至10月6日展開為期7天的試營運，期間全館免費開放，吸引不少港區民眾搶先體驗，有民眾笑說，3天連假吃吃喝喝，趁著免費體驗，趕緊運動瘦身。

清水國兒運動中心座落於中央路、鎮政路交叉口，交通便利且鄰近台中港特定區，腹地寬敞，方便停車，嶄新建築受到附近民眾期待，今日清水民眾總算盼到開放體驗，尤其泳池免費使用，吸引不少泳客嘗鮮，體適能中心每場次約有30多人預約體驗，教練也適時指導民眾使用重訓器材。

台中市府運動局長游志祥表示，1樓除了兒童極限運動館與親子館外，還設有8道25米溫水游泳池，配備蒸氣室、烤箱、SPA池與兒童池；3樓為體適能中心，擁有超過150台運動器材，以及飛輪教室、韻律教室和可同時容納8面羽球或1座全場籃球比賽的綜合球場；4樓則設有撞球室、桌球室與拳擊教室，並附設戶外5人制棒球場及曲棍球場，提供各年齡層市民多元選擇。

清水國兒運動中心試營運，體適能中心吸引民眾體驗。（記者張軒哲攝）

清水國兒運動中心試營運，標準泳道受到好評。（記者張軒哲攝）

