自然科學領域輔導團全國研討 新北教育局長籲提高自然科教師專業加給

新北市教育局長張明文（中）盼自然科師資比照公務人員的工程類科，提高專業加給。（記者黃政嘉攝）

114學年度「自然科學領域輔導團全國研討會暨策略聯盟」今於新北市三峽國中登場，邀全國近80位自然科學領域輔導團教師齊聚研討，分享素養導向教學實踐，新北市教育局長張明文今提到，對比外面就業環境，自然科師資培育需更多新血，盼比照公務人員的工程類科，提高專業加給，吸引更多師資投入自然教育。

此次研討會由教育部國民教育中央輔導團自然科學領域分團、台灣師範大學、新北市教育局及地方輔導團共同辦理，以「素養導向教學實踐與跨領域課程設計」為主軸，規劃4場生物、理化課程的公開授課。

請繼續往下閱讀...

張明文今致詞提到，對比外面就業環境，自然科領域是重災區，盼比照公務人員的工程類科，提高專業加給，此外盼AI發展能減輕第一線老師的行政負擔，包括評量、教學測驗都能善用AI，讓老師更輕鬆愉快地專注在教學上。

頭前國中理化老師張麗莉今依教學進度以「混和物分離」為題，教導學生分離原理，並運用自備的手機顯微鏡、濾網等道具，在課程時間引導學生將課程原理連結到生活應用，引導學生思考，探究實作與科技輔助學習的可能性。

教育部國民教育中央輔導團自然科學領域召集人林文偉表示，全國研討會不只是交流平台，更是中央與地方策略聯盟的實踐場域，透過跨縣市經驗傳承，能深化教師專業成長，呼應12年國教強調的「真實情境、素養導向」課程精神，推動全國科學教育創新。

新北市頭前國中理化老師張麗莉今以「混和物分離」為題，教導學生分離原理。（記者黃政嘉攝）

自然科學領域輔導團全國研討會暨策略聯盟今於新北市三峽國中登場。（記者黃政嘉攝）

全國近80位自然科學領域輔導團教師齊聚新北市三峽國中，進行教學研討。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法