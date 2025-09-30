打臉酸民！ 親送物資到災區 胡漢龑：公司機具陪光復戰到最後一天

竹北吊車大王胡漢龑在花蓮光復923水災後就馬上投入2台山貓、1台怪手協助災民清運。（記者王錦義攝）

竹北吊車大王胡漢龑在花蓮光復923水災後就馬上投入2台山貓、1台怪手協助災民清運，卻遭到許多酸民說：「擺拍」，胡漢龑今天帶著整卡車的物資、高壓清洗機親自到光復賑災，他說，「清掃的機具一定支援光復到清乾淨為止，戰到最後一天」，另外也致贈災戶慰問金。

胡漢龑說，公司開3天的機具展，他聽到花蓮光復水災需要重機具清理後，2台全新的山貓，馬上連夜送到光復，後來又投入1台怪手，都是原本在機具展中要展出的機具，全新直接投入，自己公司的同仁辛苦的開著小山貓（推土機），每天在不同的地方幫災民清理殘破不堪的家園，沒想到竟有一群人只出一張嘴，批評「只是去討拍」。

請繼續往下閱讀...

「我們機具一定會留，戰到最後1兵1卒，全部恢復市容的時候我們才會撤」，胡漢龑說，今天凌晨3點就從新竹帶著物資車出發，開車開了大概快7個小時，終於到了重災區，物資就是600打手套，然後頭燈220個，然後水泥推車、鐵鏟，然後還有洗地機60台，高壓清洗機是目前災區最搶手的物資，呼籲全國一起投入。

胡漢龑說，公司2台車、4個駕駛輪流休息，居然說他們在那邊擺拍，真的是對辛苦的同仁很不公平啦。所以他才會發聲，從來不會講重話的人，講他個人沒關係但不能傷害公司，所有的救災人員都是默默無名的英雄，呼籲大家能夠全心搶救光復鄉重災區，不要再當鍵盤手酸民。

吊車大王「胡董」名氣相當響亮，在災區有許多災民都知道竹北吊車大王的名號，紛紛上前合影，並對胡董的義舉比讚。

竹北吊車大王胡漢龑今天更親到花蓮送物資。（記者王錦義攝）

竹北吊車大王胡漢龑親到花蓮送高壓清洗機。（記者王錦義攝）

許多災民都知道竹北吊車大王的名號，紛紛上前合影，並對胡董的義舉比讚。（記者王錦義攝）

