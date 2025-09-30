花蓮光復風災受創 基市「海洋老鷹嘉年華」取消放煙火

「2025基隆國際海洋老鷹嘉年華」週六下午在市區踩街遊行，充滿海洋風情的勁歌熱舞將現身遊行隊伍。（記者俞肇福攝）

「2025基隆國際海洋老鷹嘉年華」本週六（10月4日）下午在市區封街遊行，原定當天晚間在虎仔山放煙火，基隆市政府考量花蓮光復鄉受風災重創，基於尊重與同理心，決議取消煙火施放；基隆市副市長邱佩琳今天（30日）在記者會上說，很抱歉讓民眾期待許久的煙火秀要取消，敬請外界見諒，並予以支持。相關活動訊息、車輛改道路線及臨時站牌、停車管制、請至基隆市文化觀光局網站查詢。

邱佩琳說，「2025基隆國際海洋老鷹嘉年華」從最早社區營造的團隊，逐年由社區營造發展邁向城市節慶活動。市府今年推動活動國際化，邀請到日本海兄弟森巴鼓隊及沖繩、墨西哥民俗芭蕾等國際隊伍，參加踩街遊行，讓海洋老鷹嘉年華更添國際色彩。「海洋老鷹嘉年華」踩街遊行當天，基隆港迎來「海洋富士號」國際郵輪靠泊基隆港，讓來自海外的旅客能親身參與，深度體驗基隆最具代表性的城市慶典。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，除了延續備受期待的踩街遊行，更推出市集消費賺好康、夜光派對等多元內容。江亭玫指出，踩街遊行將於14時由國門廣場起走，行經基隆護國城隍廟、基隆廟口、微風東岸廣場、海洋廣場，再返抵國門廣場，以豐富表演與繽紛服飾打造熱鬧嘉年華，邀請民眾共襄盛舉，在台灣頭感受基隆的獨特魅力。

