為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「下車就擺拍」徐榛蔚參加頭七法會 罹難者家屬悲喊：要真相！

    2025/09/30 12:58 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣長徐榛蔚在法會上哭到眼睛腫起來，仍被家屬批作秀太多。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣長徐榛蔚在法會上哭到眼睛腫起來，仍被家屬批作秀太多。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍堰塞湖洪災今天上午舉辦頭七法會，花蓮縣長徐榛蔚抵達時一開始卻沒先慰問家屬，劉姓阿嬤的2個兒子當場爆氣「一下車就擺拍」沒先慰問家屬，大兒子也帶著罹難劉阿嬤媳婦出席法會，難過地說「我們本來是辦喜事的，結果現在卻....」、悲呼：「我們要的只是真相」！

    花蓮縣長徐榛蔚上午參加縣府在瑞穗鄉生命紀念園區舉辦的頭七法會，共有18名罹難者以佛教、天主教、基督教等儀式進行，見到徐榛蔚現身，家屬爆發不滿情緒！

    家住佛祖街的65歲劉姓阿嬤二兒子氣得說「他們一下車到會場，要家屬椅子往後轉過來，家屬一看，縣長人就在那邊拍照了」，生氣縣長第一時間沒有先關心慰問家屬。

    在外縣市打拚的劉姓阿嬤二兒子說，23日一早7點多他打電話給媽媽，在糖廠上班的媽媽放颱風假在家，電話中她說她都不知道，似乎沒收到通知，一樣過日子，也感覺不出媽媽有任何危機感，好像什麼都不知道一樣；結果下午再度打電話給媽媽，就已經完全打不通找不到她了，「早上才通電話，下午就不見了，叫家人怎麼能接受」，至今也沒有被鄉長關心，沒有任何消息。

    大兒子帶著新婚太太參加儀式，大兒子難過地說「我才剛結婚，本來是一樁喜事，現在卻要發白帖，到底要我們怎麼辦」？媳婦也說，她還沒跟媽媽好好說到話，媽媽就走了，第3天找到時，全身樣子已經很難辨認，大兒子悲喊：「家屬要的是真相」！

    面對災民不滿情緒 徐榛蔚：目前先忙救災

    徐榛蔚在法會上唸名單時哭得眼睛紅腫，但對於現場家屬不滿情緒，徐榛蔚被媒體問到「是否應檢討疏散問題」時，徐榛蔚只說，目前大家先忙救災。

    縣府今天的馬太鞍頭七法會由徐榛蔚主持，立委傅崐萁沒有出席，現場有林業及自然保育署副署長廖一光、光復鄉長林清水、瑞穗鄉長吳萬德、縣議員林玉芬、消防署代表、中華玄門總會總會長吳宏烈及各界代表，共同為罹難鄉親祈福，玉里天主堂神父劉一峰也到場替罹難者主持儀式。

    罹難劉姓阿嬤的兩個兒子對縣府疏散作為不夠徹底，表達不滿，也嗆縣長徐榛蔚到現場卻先慰問家屬，直接叫家屬「向後轉」，感受不到尊重。（民眾提供）

    罹難劉姓阿嬤的兩個兒子對縣府疏散作為不夠徹底，表達不滿，也嗆縣長徐榛蔚到現場卻先慰問家屬，直接叫家屬「向後轉」，感受不到尊重。（民眾提供）

    罹難者劉姓阿嬤的大兒子與新婚妻子出席法會，希望縣府給一個真相。（民眾提供）

    罹難者劉姓阿嬤的大兒子與新婚妻子出席法會，希望縣府給一個真相。（民眾提供）

    家屬在徐榛蔚到場後，原本向後方靈位的家屬，才被要求「向後轉」往法會佛堂方向。（記者花孟璟攝）

    家屬在徐榛蔚到場後，原本向後方靈位的家屬，才被要求「向後轉」往法會佛堂方向。（記者花孟璟攝）

    縣長徐榛蔚主持頭七法會，哭到眼睛鼻子紅腫，但被家屬表達不滿。（記者花孟璟攝）

    縣長徐榛蔚主持頭七法會，哭到眼睛鼻子紅腫，但被家屬表達不滿。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府今天在瑞穗舉辦光復馬太鞍溪堰塞湖災害罹難者頭七法會，天主教神父劉一峰也替罹難者主持彌撒。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府今天在瑞穗舉辦光復馬太鞍溪堰塞湖災害罹難者頭七法會，天主教神父劉一峰也替罹難者主持彌撒。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播