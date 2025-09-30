為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「做人要講信用，否則一世人撿角」 百歲人瑞分享智慧語錄

    2025/09/30 12:35 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣政府今辦重陽敬老活動，邀請宜蘭市黃里（右2），五結鄉黃水旺（左2）2位百歲人瑞共同參與。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府今辦重陽敬老活動，邀請宜蘭市黃里（右2），五結鄉黃水旺（左2）2位百歲人瑞共同參與。（記者游明金攝）

    「社會上做人做事，著愛照起工來。」這是宜蘭市100歲人瑞黃里的人生小語；五結鄉102歲的黃水旺也提到「做人要講信用，否則一世人撿角。」重陽佳節將至，宜蘭縣今年有108位百歲人瑞，宜蘭縣政府今舉辦重陽敬老活動，並邀2位人瑞共同參與；他們提到人生智慧語錄與大家分享。

    宜蘭縣政府今舉行「幸福百分百，114年重陽敬老活動」；宜縣今年達百歲以上人瑞有108位，其中最高齡人瑞達111歲；縣府考量人瑞行動等問題，僅邀請黃里女士與黃水旺先生代表參加活動。

    黃里與宜蘭市仁生堂藥鋪創始人黃金浤先生結為連理，受過日本教育，當過幼稚園老師，婚後相夫教子，幫助丈夫的藥鋪事業蒸蒸日上；她養育5名子女，出類拔萃，事業有成，從醫、從商者不乏其人，黃里是圓滿這個家的幕後重要推手。她對孩子與自己的傳家語錄就是「社會上做人做事，著愛照起工來。」她從不打小孩，身教言教，叮嚀子女勤奮向學。

    另名百歲人瑞黃水旺，作息規律正常，清晨4點半起床騎腳踏車當作運動，長年下來身體健朗、耳聰目明；黃水旺為人正直、憨厚，秉持回饋地方的精神，無償擔任廟宇義工服務鄰里，樂善好施，曾獲得全國模範老人殊榮。黃水旺很重視誠信，他也以此做為人生處事原則，他說：「做人要講信用，否則一世人撿角。」

    代理縣長林茂盛說，百歲人瑞是宜蘭縣的瑰寶，重陽佳節將至，將循往例於重陽節前逐一親訪縣內百歲長者，致贈每位百歲長者重陽禮金、幸福百分百專輯及豬腳麵線禮盒，以實際關懷訪視行動致上最崇高敬意。

    熱門推播