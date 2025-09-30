為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    被爆與女下屬「不倫戀」 澎縣教育處長火速請辭獲准

    2025/09/30 13:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府教育處長林長安，疑與女下屬不倫戀火速請辭。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府教育處長林長安，疑與女下屬不倫戀火速請辭。（記者劉禹慶攝）

    928教師節前夕，澎湖縣政府教育處長林長安被週刊爆料，指稱與有丈夫的女下屬「不倫戀」疑雲，經過連假沉澱之後，林長安決定火速請辭，澎湖縣長陳光復今（30日）表示，全案還在調查中，但尊重林的決定，將開會決定接任人選。

    根據週刊爆料指稱，教育處女下屬的丈夫僱請徵信社拍下蒐證影片，時間是9月10日下午4時15分。林長安騎車載女下屬回到成功街住處，下車後女下屬還貼心的幫林拿口罩，接著2人一前一後，手上搬著東西進入林的住家。另外還有女下屬深夜持鑰匙進出林家的畫面，質疑兩人之間的「關係」，引起澎湖各界譁然。

    經過連假沉澱，林長安正式提出辭呈，表示他與女下屬就實際而言，屬於房東、房客，只是沒顧慮到瓜田李下，女下屬7月透過介聘到外垵國小，個人無權限影響介聘，這2年學管科歸建了6位老師，因人力縮減不得不再找人，在找不到人願意且適合借調的情形下，徵詢介聘到外垵的她。

    當時女老師曾詢問有無認識的出租朋友，在得知係女老師有存放物品及住宿需求，因此

    回應可暫時借放自己住處，女老師顧慮他人觀感不適合，原本就四處詢問承租房舍，9月10日處長出差回澎，曾經請其他男同仁至機場接送，但因由台北體檢回來，係私人之事，因女老師有鑰匙而私下拜託來家中，換個人機車前往載送，故而有媒體影片內容，女老師協助後5分鐘回辦公室。至於為何深夜或其他時間進出，因暫時借放物品含有孩子文具用品等。

    林長安與女下屬，一前一後進出住處。（民眾提供）

    林長安與女下屬，一前一後進出住處。（民眾提供）

    林長安騎乘機車雙載女下屬進入住處，遭到蒐證錄影。（民眾提供）

    林長安騎乘機車雙載女下屬進入住處，遭到蒐證錄影。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播