被爆與女下屬「不倫戀」 澎縣教育處長火速請辭獲准

澎湖縣政府教育處長林長安，疑與女下屬不倫戀火速請辭。（記者劉禹慶攝）

928教師節前夕，澎湖縣政府教育處長林長安被週刊爆料，指稱與有丈夫的女下屬「不倫戀」疑雲，經過連假沉澱之後，林長安決定火速請辭，澎湖縣長陳光復今（30日）表示，全案還在調查中，但尊重林的決定，將開會決定接任人選。

根據週刊爆料指稱，教育處女下屬的丈夫僱請徵信社拍下蒐證影片，時間是9月10日下午4時15分。林長安騎車載女下屬回到成功街住處，下車後女下屬還貼心的幫林拿口罩，接著2人一前一後，手上搬著東西進入林的住家。另外還有女下屬深夜持鑰匙進出林家的畫面，質疑兩人之間的「關係」，引起澎湖各界譁然。

經過連假沉澱，林長安正式提出辭呈，表示他與女下屬就實際而言，屬於房東、房客，只是沒顧慮到瓜田李下，女下屬7月透過介聘到外垵國小，個人無權限影響介聘，這2年學管科歸建了6位老師，因人力縮減不得不再找人，在找不到人願意且適合借調的情形下，徵詢介聘到外垵的她。

當時女老師曾詢問有無認識的出租朋友，在得知係女老師有存放物品及住宿需求，因此

回應可暫時借放自己住處，女老師顧慮他人觀感不適合，原本就四處詢問承租房舍，9月10日處長出差回澎，曾經請其他男同仁至機場接送，但因由台北體檢回來，係私人之事，因女老師有鑰匙而私下拜託來家中，換個人機車前往載送，故而有媒體影片內容，女老師協助後5分鐘回辦公室。至於為何深夜或其他時間進出，因暫時借放物品含有孩子文具用品等。

林長安與女下屬，一前一後進出住處。（民眾提供）

林長安騎乘機車雙載女下屬進入住處，遭到蒐證錄影。（民眾提供）

