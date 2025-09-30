為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    福島核電廠已排放15次含氚廢水 核安會：對台灣影響極輕

    2025/09/30 12:26 記者黃宜靜／台北報導
    311日本福島核災事發後，日本政府自2023年8月24日起開始排放福島核電廠含氚廢水入海，至昨（29）日已結束第15批次排放作業。（美聯檔案照）

    311日本福島核災事發後，日本政府自2023年8月24日起開始排放福島核電廠含氚廢水入海，至昨（29）日已結束第15批次排放作業。（美聯檔案照）

    311日本福島核災事發距今已逾10年，日本政府自2023年8月24日起排放福島核電廠含氚廢水入海，至昨（29）日已結束第15批次排放作業；對此，核能安全委員會表示，透過跨部會合作執行海域輻射監測，各項分析結果無輻射異常。目前影響區域仍以日本本州東部海域為主，沖繩群島與台灣周圍海域影響極為輕微。

    核安會指出，日本福島第一核電廠已於29日結束第15批次含氚廢水排放作業，共計排放19天，排放體積約為7872立方公尺，氚活度約1.7兆貝克。同時，核安會亦持續掌握國際原子能總署審查與監測作為，IAEA12日公布自開始排放以來的第4次安全審查報告，符合國際安全規範及標準；另同日也公布第15批次獨立取樣分析結果，氚濃度低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克。

    核安會續指，交通部中央氣象署每日依日本福島第一核電廠實際排放狀況，進行含氚廢水擴散濃度預報，自112年8月24日排放迄今，已累計排放15批次，目前影響區域仍以日本本州東部海域為主，局部受中尺度渦流影響往西南擴散至關島西北方海域，沖繩群島與台灣周圍海域受其影響極為輕微，海水氚濃度均低於儀器最小可測值。

    核安會強調，已透過跨部會合作執行海域輻射監測，本（114）年度截至9月21日，已完成3034件海域樣本分析，自2017年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計15388件樣本分析，各項分析結果無輻射異常。

