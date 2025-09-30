台中一班26人中17人流感確診 醫示警：一旦重症腦炎存活率極低

國內流感進入流行期，疫情升溫快速，兒童患者增加。（示意圖，圖中人物與本文無關，記者蔡淑媛攝）

國內流感進入流行期，疫情升溫快速，中國醫藥大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，這次連假發現，單日來診量又創非過年時段新高，其中罹患流感的孩子佔大多數，併發重症也出現了，其中有使用口服抗病毒藥物後仍不退燒，併發肺炎或次發性細菌感染，還併發橫紋肌溶解症，以及嚴重腦炎送加護病房急救。

謝宗學強調，流感重症很可怕的，特別是腦炎，ㄧ旦併發腦炎，存活機率極低，即使存活也會留下嚴重神經學後遺症，其他流感併發症如肺炎、敗血症、心肌炎、橫紋肌溶解症，同樣有機會危害孩子的生命。

謝宗學說，近日上班聽到一個感染 流感的國中生說，班上26個同學中已經有16個同學得到流感，她是第17個，等於是班上約2/3的同學都染病了！

謝宗學表示，流感不是一般感冒，是可能出現嚴重併發症的感染症，抗病毒藥物不能100%防止併發症出現，接種流感疫苗是最好的預防方法，在10月新年度流感疫苗開打前，在人潮擁擠、通風不好的情形下，建議戴上口罩。

9月對於預防流感來說是的尷尬的月份，9月1日暑假結束開學，去年接種的流感疫苗幾乎失去效果（一般流感疫苗保護力約6個月，加佐劑的流感疫苗保護力約 12 個月），最後新年度的流感疫苗10月才依序開打，接種後2-4週才會出現保護力，但偏偏流感疫情卻在9月大幅爆發。

他觀察，最近出現一些孩子短時間內得到兩次A型流感，有月初才得A流，月底又得到A流，根據疾管署統計，最近這幾週A型流感從H1N1為主轉變成 H3N2為主的趨勢，可解釋短時間再次得到A流，H1N1 A 流跟H3N2 A 流不太會出現交叉保護力，意即得一種 A 流後產生的抗體，無法保護不被另外一種 A 流感染。

謝宗學提醒，9月底到10月連續假期多，人流移動巨大，正是疫情的催化劑

現在真的很少人願意戴口罩，看到重新開幕的百貨公司，大量湧進人潮的影片，其中有戴口罩的民眾少之又少，深感憂心，目前疫苗還未上線，流感有一定的機率併發重症，使用抗病毒藥物也無法 100% 不讓重症出現，不得到流感就不會出現併發症，所以加強個人衛生防護，戴口罩、勤洗手是現階段最好的做法。

