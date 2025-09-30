台南郵局打造「貓貓蟲咖波」網美牆 收集聯名郵票、戳章

台南郵局打造「貓貓蟲咖波」網美牆。（圖由台南郵局提供）

台南郵局出現「貓貓蟲咖波」網美牆！中華郵政公司今（30）日發行「貓貓蟲咖波郵票小全張」及聯名商品，此次與台灣原創IP跨界合作，不僅是郵票設計的突破，也象徵集郵業務不斷創新，展現郵政年輕活潑的一面。

中華郵政配合聯名「貓貓蟲咖波」郵票小全張發行，同步推出「咖波悠郵好日子」聯名商品，包含側肩包、零錢包、馬克杯、絨毛娃娃、雙面抱枕、造型卡片及郵摺等多款實用好物。值得一提的是，驚喜神祕商品將於明年1月問世，中華郵政特邀粉絲一起猜猜隱藏版的品項（詳情請至「郵來郵趣」FB粉絲專頁）。

即日起至11月21日，於郵政博物館台北館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、郵政博物館台中館、台南成功路郵局及郵政博物館高雄館，陸續舉辦6場臨時郵局，台南臨時郵局為11月12日，提供收集咖波戳章，集滿6個可兌領咖波設計師亞拉老師親筆簽名郵票框，全台限量100份。

台南郵局打造「貓貓蟲咖波」網美牆。（圖由台南郵局提供）

中華郵政配合聯名「貓貓蟲咖波」郵票小全張發行，同步推出聯名商品。（圖由台南郵局提供）

中華郵政發行聯名「貓貓蟲咖波」郵票小全張。（圖由台南郵局提供）

