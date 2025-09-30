2中秋禮盒「過度包裝」 北市環保局開罰

吉品養生股份有限公司【無二】小嶼酥禮盒（綜合版），經量測禮盒包裝體積比值不符合規定。（圖由台北市環保局提供）

中秋節將至，台北市環保局今（30日）公布市售糕餅、加工食品等中秋產品禮盒包裝稽查結果，檢視禮盒是否過度包裝。環保局表示，這次總共稽查206件，查獲2件過度包裝商品，分別為「林記順發企業有限公司」的「精緻雙醬禮盒」、「吉品養生股份有限公司」的「【無二】小嶼酥禮盒（綜合版）」，經量測禮盒包裝體積比值不符合規定，依違反《資源回收再利用法》，將處以3萬元至15萬元罰鍰。

環保局呼籲業者在生產禮盒商品時，應避免過度包裝，也可至「一次用產品源頭減量宣導網-過度包裝-限制產品過度包裝線上試算」計算，自我檢視販售之禮盒是否符合「限制產品過度包裝」的規定，避免販售過度包裝產品。

另外，環保局也提醒民眾，可秉持「一多三少」原則，選擇產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少的商品，禮「輕」情意重，在送禮表達心意同時，減少收禮人後續處理負擔。

「林記順發企業有限公司」的「精緻雙醬禮盒」，經量測禮盒包裝體積比值不符合規定。（圖由台北市環保局提供）

