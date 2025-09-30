桃園捷運綠線GC02標今年第5台潛盾機發進 G06站同時4部潛盾機地底作業創紀錄

綠線捷運GC02標今年第5台潛盾機出發，30日自G06陽明公園站朝G05小大湳站上行線掘進。（捷工局提供）

桃園捷運綠線GC02標今年第5台潛盾機出發，今（30）日自G06陽明公園站朝G05小大湳站上行線掘進，推進約1300公尺，預計明年10月完成隧道貫通，桃市府捷運工程局長劉慶豐表示，今年自G06站共發進了4台潛盾機且同時在地底掘進，這在全國捷運工程史上堪稱唯一紀錄，如此密集的發進規劃，主要是為了加快綠線隧道完工進度。

捷工局表示，此次發進的潛盾機將在地底下20公尺掘進，與今年8月發進、在地底下30公尺掘進的潛盾機，以上下疊式方式穿越國道2號下方直接基礎結構。

捷工局表示，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，今年已依續發進5台潛盾機，分別為5月第1台從G03巧克力站北邊往G04大湳站發進，6月初第2台從G06陽明運動公園站北邊（下行線）往G07桃園車站發進，7月底第3台從G06陽明運動公園站南邊（下行線）往G05小大湳站方向發進，第4台8月底自G06陽明運動公園站北邊（上行線）往G07桃園車站發進，第5台由G06陽明運動公園站南邊（上行線）往G05小大湳方向發進，年底前綠線八德地區7台潛盾機將全數發進鑽掘，預計2027年將10條潛盾隧道全數貫通，為2030年捷運綠線主線全面通車奠定基礎。

捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里。（捷工局提供）

