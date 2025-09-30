全真瑜珈宣布破產明起停業 北市法務局出手了

全真瑜珈今宣布破產明起停業。圖為北市消保官及體育局前往全真瑜珈台北小巨蛋館瞭解營運情形。（台北市法務局提供）

知名連鎖健身房「全真瑜珈TRUE YOGA FITNESS」日前公布，6間分店暫停營業，今（30日）更宣布破產，將於10月1日停業。台北市法務局表示，已請負責全真公司信託業務的陽信銀行，於10月2日前公告信託專戶受益人退款相關程序，信託履約保障期間內會員，可依陽信銀行後續公告相關程序申請給付信託專戶內款項。

法務局說明，北市府於26日行政調查會議中已要求陽信銀行暫緩移轉合計約2億1200萬元信託財產予全真公司，避免信託資金遭不當挪用。

法務局說，全真公司今天於官網公告10月1日起停業，依「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，視為業者同意其受益權歸屬消費者，請全真公司立即提供陽信銀行會員資料明細等資料（會員編號、賸餘未使用期數等），並請陽信銀行於官網上公告消費者申請程序及所應備具資料。

台北市主任消保官林傳健表示，消費者除可以向業者請求退還未服務堂數餘額外，當時如以刷卡方式購課者，可儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；如以現金方式購課會員，則向法院聲請核發支付命令；另陽信銀行後續將公告信託專戶受益人退款程序，消費者可持全真健身契約等相關資料依陽信銀行後續公告進行申報，經核對屬信託專戶內之款項將由陽信銀行退還，非屬信託專戶內之款項則由全真公司處理退款事宜。

