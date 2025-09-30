為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全真瑜珈宣布破產明起停業 北市法務局出手了

    2025/09/30 11:55 記者甘孟霖／台北報導
    全真瑜珈今宣布破產明起停業。圖為北市消保官及體育局前往全真瑜珈台北小巨蛋館瞭解營運情形。（台北市法務局提供）

    全真瑜珈今宣布破產明起停業。圖為北市消保官及體育局前往全真瑜珈台北小巨蛋館瞭解營運情形。（台北市法務局提供）

    知名連鎖健身房「全真瑜珈TRUE YOGA FITNESS」日前公布，6間分店暫停營業，今（30日）更宣布破產，將於10月1日停業。台北市法務局表示，已請負責全真公司信託業務的陽信銀行，於10月2日前公告信託專戶受益人退款相關程序，信託履約保障期間內會員，可依陽信銀行後續公告相關程序申請給付信託專戶內款項。

    法務局說明，北市府於26日行政調查會議中已要求陽信銀行暫緩移轉合計約2億1200萬元信託財產予全真公司，避免信託資金遭不當挪用。

    法務局說，全真公司今天於官網公告10月1日起停業，依「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，視為業者同意其受益權歸屬消費者，請全真公司立即提供陽信銀行會員資料明細等資料（會員編號、賸餘未使用期數等），並請陽信銀行於官網上公告消費者申請程序及所應備具資料。

    台北市主任消保官林傳健表示，消費者除可以向業者請求退還未服務堂數餘額外，當時如以刷卡方式購課者，可儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；如以現金方式購課會員，則向法院聲請核發支付命令；另陽信銀行後續將公告信託專戶受益人退款程序，消費者可持全真健身契約等相關資料依陽信銀行後續公告進行申報，經核對屬信託專戶內之款項將由陽信銀行退還，非屬信託專戶內之款項則由全真公司處理退款事宜。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播