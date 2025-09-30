農試所開發冷凍香蕉果泥技術 不褐變還保留完整香氣

農試所開發國產香蕉冷凍果泥製程技術，保留香氣並且讓果泥不會變黑。（農試所提供）

台灣香蕉一年四季都可生產，香氣濃郁又品質好，為延長香蕉櫥架壽命，農試所開發香蕉冷凍果泥製程技術，讓香蕉製作成果泥後不再因豐富的酵素褐變，還能保留完整香蕉香氣與營養，希望可取代目前的進口香蕉果泥。

國內生產的香蕉幾乎都以鮮食為主，烘焙糕點等使用的香蕉果泥多為自法國進口，為更進一步擴大香蕉市場與應用，近年農業部相關單位也投入加工技術研發，農試所研究員蔡淑珍開發「香蕉冷凍果泥製程技術」，使用國產香蕉作為加工材料，並結合抗褐變核心技術，相比進口果泥香氣較弱還會變咖啡色，讓國產冷凍香蕉果泥保留完整香氣並且不會褐變。

蔡淑珍表示，希望透過該技術可讓業者轉使用國產果泥，也讓國產香蕉透過加工，可延長壽命並且增加市場，也讓原本價格容易波動的香蕉，用加工方式可達到產銷調節效果。

蔡淑珍也開發「綠香蕉冷凍預煮食材製程技術」，讓有高抗性澱粉的綠香蕉更方便團膳業者使用，蔡淑珍表示，綠香蕉本身口感和馬鈴薯接近，沒有特殊的風味，因此方便運用在各種料理，她表示國內目前還不習慣食用綠香蕉，但綠香蕉本身是健康的食材，希望透過推廣後，讓更多民眾了解綠香蕉也可以當成馬鈴薯等來替代使用。

相關技術目前正在對外徵求非專屬授權。

