    首頁 > 生活

    中秋節將至 福智佛教基金會送祈福禮盒到金門

    2025/09/30 12:06 記者林曉雲／台北報導
    福智佛教基金會捐贈祈福物資禮盒給金門縣長期照顧服務關懷協會。（ 福智佛教基金會提供）

    福智佛教基金會捐贈祈福物資禮盒給金門縣長期照顧服務關懷協會。（ 福智佛教基金會提供）

    中秋節將至，福智佛教基金會參與福智僧團月稱光明寺「2025秋季誦經超薦法會」結束後，將各界善心人士捐贈的祈福民生禮盒100份，送給金門縣長期照顧服務關懷協會、華山基金會、當地9所學校、低收入戶、清寒學子及獨居長者。

    基金會表示，期望透過捐贈溫馨的關懷物資，減輕家庭生活負擔，造福在地鄉親。捐贈物品由福智團體金門區經理鍾美淑與志工團隊代表捐贈，並由金門縣長期照顧服務關懷協會總幹事許淑玲、華山基金會金城愛心天使站站長李致遠，以及各校校長與主任等代表受贈。

    福智團體秉承創辦人日常老和尚慈悲教授，每年於農曆7月舉辦「誦經超薦法會」已逾20年，更結合居士弟子們的善心與協助，將祈福民生物資禮盒捐贈社福團體或關懷戶，為台灣與全世界民眾祈願平安。

    基金會說明，祈福民生物資禮盒精選里仁公司純淨天然的產品，包括銀川有機白米、蔬菜拉麵、源和貴級清油、酸辣沖泡麵、叻沙乾拌麵、炸醬乾拌麵、有機轉型期佳葉龍茶、有機紫米八寶粥、有機紅薏仁綠豆湯、雪蓮子麵筋、椰香乖乖、吉福小餅、糙米米果、麻油鮮蔬粥等，提供給弱勢民眾健康的享用，希望將人間良善的情誼傳遞予金門鄉親，帶動社會更多安樂希望的能量。

    基金會表示，此次捐贈對象包含金門縣長期照顧服務關懷協會新住民獨自照顧配偶、罕見病兒童、癌末患者、身障者及經濟遭逢變故家庭、華山基金會金城愛心天使站失能與失依等長者、古寧國小、湖埔國小、賢庵國小、古城國小、金寧中小學、金鼎國小、中正國小、金城國中之中低收入戶與清寒家庭學童，以及福智金門教室長青班低收入獨居長者，希望陪伴大家度過溫馨的中秋佳節。

