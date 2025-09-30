吳怡農現身光復鄉救災和志工解說流程 網：怎麼有點帥

「壯闊台灣」創辦人吳怡農低調現身災區。（取自吳怡農臉書）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。近日全台各方善心人士自發湧入災區，無償出力幫助民眾清理家園，「壯闊台灣」創辦人吳怡農也低調現身。網友昨日傳出一段影片，可見吳怡農面帶親切笑容，詳細地和志工們解說流程，還特別提醒志工們小心安全，轉發影片者也打趣地問：「請問這位現場的指揮人員是誰，怎麼有點好看？」

昨日網友在Threads上轉發影片，只見吳怡農細心地和現場志工們解說分工清理淤泥流程，表示：「挖完就到後面來接龍，不用擔心，會輪到你，這樣可以嗎？」現場齊聲回答「可以」之後，他又不忘醒，「注意安全，後面有怪手，裡面有山貓，注意安全。」

請繼續往下閱讀...

該段影片擁有超過120萬次觀看，網友紛紛留言表示：「到現在還是不理解吳怡農為何沒選上」、「為善不高調。這樣的人品，更顯得格外高尚」、「然後選贏的王鴻薇在家吹冷氣」、「他沒放棄台灣 台灣卻放棄他」、「台北人的口味我向來不理解」。

吳怡農昨日也在臉書發文：「六百位來自全台的兄弟姐妹們，今天在花蓮光復國中集合，協助復原工作。重機具無法在許多室內空間施工。每一雙手，都是韌性的力量、恢復日常的關鍵。請加入志工行列。」

