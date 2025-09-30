鏟子超人超熱血！ 光復車站昨4.45萬人次再創記錄

連假第3天鏟子超人最多，光復車站進出人次逾4.45萬，圖為志工在光復站下車準備趕往災區協助。（記者王榮祥攝）

教師節3天連假結束，數萬鏟子超人湧入花蓮縣光復鄉挖土，中央災害應變中心前進協調所今指出，光復車站昨天約有4.45萬人次，比前天（連假第2天）4.1萬人次多，凸顯鏟子超人超熱血，今天是連假後的上班日，上午9點前仍有4千多人次在光復站下車。

馬太鞍堰塞湖潰決造成大量泥水突破堤防、衝進光復鄉境，市區街道幾乎淪陷，經調查多達1606戶住家遭淤泥侵入。

教師節3天連假，各地民眾自備鏟子、水桶，添購雨鞋湧入光復鄉，協助家戶、街道清除淤泥，被稱為鏟子超人（或稱鏟子英雄）。

根據台鐵估算，連假首日光復車站逾2萬人次進出，第二天約4.1萬人次，原以為連假最後一天、超人們會少一點；中央協進所今引述資料指出，昨天共有4.45萬人次進出光復車站、比前天還多，也是3天連假最多一天，顯示超人們的熱血程度。

今天上午9點，光復車站進出有4265人次，其中進站（到光復下車）4115人次。

光復車站昨天進出人次為3天連假最多，圖為昨晚車站月台上湧現大批收工超人場景。（記者王榮祥攝）

