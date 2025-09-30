台中大里垃圾山堆38.5萬噸垃圾 環保局長1句話惹怒綠議員

台中市議員周永鴻質詢市長盧秀燕，為何為何不拿部分預算提早處理「大里垃圾山」。（記者黃旭磊攝）

大里衛生掩埋場堆置約38.5萬噸垃圾，在台中市議會又引爆民進黨議員怒火，台中市議員周永鴻今天質詢市長盧秀燕、環保局長陳宏益，稱台中市明年統籌分配款多了295億元，原本環保局指要2042年可以清理完成，為何不拿部分預算提早處理「垃圾山」問題。

陳宏益答詢稱「數字可能是你想像的」（意指2042年），讓周永鴻在議場暴怒稱「什麼叫做我想像的」，言詞衝突激烈。

請繼續往下閱讀...

大里衛生掩埋場面積8.3 公頃，設計掩埋容量100萬立方公尺，近期因垃圾超量堆積被稱為「全台最大垃圾山」，相關爭議引發藍綠激烈交鋒，周永鴻質詢盧秀燕稱，台中市統籌分配款多了295億元，為何不拿部分預算提早處理「垃圾山」問題，陳宏益起身代市長答詢。

周永鴻說，大里垃圾山，照你（環保局）估計要2042年才能清完，未料，此時陳宏益答詢稱，現在可以快一點，剛好文山（文山焚化廠BOT案，由台泥達環文山合作聯盟得標）最近剛決標，「數字可能是你想像的」。

周永鴻暴怒回稱，「什麼叫我想像的」，環保局在報告書稱清運時間是2042年，竟說可以提早，根本是在甩鍋用數字遊戲欺騙大眾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法