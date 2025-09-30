少子化每個孩子都是寶 教育部加碼補助幼兒園融合教育

教育部補助幼兒園邀大學教授入園輔導，新竹市立新竹幼兒園辦理成果分享會。（教育部提供）

少子化每個孩子都是寶貝，為協助設有「集中式特教班」之公立幼兒園建立融合教育環境，教育部補助教授等專家入園輔導，並於114學年度提高學前特教相關專業人員及助理人員的補助基準，第1學期補助約2.8億元，協助各地方政府充實融合教育所需資源，支持教保服務人員及特教教師提升教學品質，保障普特生就學權益。

教育部國教署組長王慧秋說明，大學教授和教保服務人員、特教教師、特教相關專業人員及助理人員團隊合作，讓集中式特教班幼生每天有半日或全日時間融入普通班學習，同時提供普通班內的身心障礙幼兒及疑似發展遲緩幼兒適性化及個別化的協助，至114學年已累計12縣市、22園參與，補助約1768萬元。

請繼續往下閱讀...

王慧秋表示，為落實聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」融合教育精神，教育部自109學年度起推動「集中式特教班融合教育輔導」，由各幼兒園視需求申請，教育部補助園方相關經費。

以新竹市立新竹幼兒園為例，自113學年度起申請「集中式特教班融合教育輔導」，邀請國立清華大學特教系教授朱思穎入園輔導，實施半日融合入班方式，上學期以融合生到園時間與普通班作息一致為目標，協助園方與家長取得共識，並在普通班嘗試不同策略調整環境及課程教學。

下學期辦理分享會，園方分享融合生進到普通班後，起初與一般生保持距離，難以參與團體活動，但經由環境調整、喜好運用、成人與同儕支持，漸漸適應並瞭解團體規範，再加上活動簡化、素材調整及視覺提示等策略，強化融合生在學習區探索及操作信心，融合生開始穩定的和一般生一起在學習區互動，因此114學年持續辦理融合教育。

此外，新北市瑞芳附幼屬於學前特教資源需要協助的非山非市學校，園方除113至114學年度參與融合教育外，也主動連結社政早療系統，安排手語老師入園，協助聽覺障礙的融合生投入學習，並透過整合跨單位資源，接住更多需要協助的幼兒及家庭。

教育部補助幼兒園邀大學教授入園輔導，新竹市立新竹幼兒園辦理成果分享會。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法