    首頁 > 生活

    1犬抵20人！ 專家揭「搜救犬不穿裝備」4大原因與慘痛案例

    2025/09/30 13:12 即時新聞／綜合報導
    台南搜救犬隊發文解釋搜救犬工作時為何不穿戴項圈、鞋子等裝備的四大原因。（本報合成，擷取自臺南搜救犬。Tainan K9/臉書）

    花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重災情，各縣市特種搜救隊第一時間整備人力與裝備趕赴災區投入救援。外界也好奇搜救犬進入災區時多數不穿戴任何裝備，對此台南搜救犬隊點出4大原因，其中最關鍵的是安全考量，國外甚至曾發生搜救犬因未拆項圈受困建築，最終釀成悲劇。

    為什麼瓦礫搜救犬工作時大多不穿項圈、衣服、鞋子、胸背帶或影音科技等裝備？「臺南搜救犬。Tainan K9」在臉書發文解釋，第一個原因是安全性。若犬隻佩戴裝備，必須能在受到特定拉力時立即脫落，否則一旦被勾住，恐使犬隻無法脫困。過去國外就有搜救犬因項圈卡住受困危樓，領犬員只能在外無助聽著哀鳴聲逐漸消失，至今仍是痛徹心扉的案例。

    第二個原因是散熱。犬隻腳底具有部分散熱功能，即使現代狗鞋設計不斷改良，仍難免影響散熱效率。第三是行動能力，犬隻的趾爪能幫助抓握不平地形。第四則是觸覺回饋，腳掌觸感可協助犬隻判斷路況。搜救犬隊強調，是否穿戴裝備仍需視環境風險由領犬員判斷，「因為我們永遠是最不希望看到狗狗受傷的人」。

    此外，搜救犬的嗅覺遠勝人類，一隻經過完整訓練的犬隻，其搜索效率可抵上約20人力，因此常被優先派進災區，以快速標定受困者位置或排除無人區。但這也意味著搜救犬承受極高風險，因此隨隊獸醫的重要性不可或缺。

    「臺南搜救犬。Tainan K9」強調，每次任務結束後，領犬員都會與獸醫師一同檢查犬隻，若有傷口或異常可立即處置，必要時也能提供藥物或進行侵入性治療，確保搜救犬能持續守護生命。

