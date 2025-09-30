援助花蓮災區 黃偉哲宣布依親補助最高1萬元

南市啟動花蓮災區依親補助最高1萬元。 （南市社會局提供）

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉。台南市長黃偉哲今（30）日宣布啟動「台南市民協助接待受花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害三等親內親屬短期生活費計畫」，凡設籍台南市之市民，若協助接待居住於花蓮且因災受影響的三等親內親屬，即可申請每戶最高1萬元補助，盼減輕接待市民經濟壓力，並讓受災親屬能安心生活。

黃偉哲表示，台南曾在「0206地震」及「丹娜絲」颱風等重大災害中，面臨房舍受損與水電中斷的困境，當時也幸得各縣市伸援協助，才能逐步復原。這段經歷讓台南更能體會災民處境，因此秉持「同島一命、人飢己飢、人溺己溺」的精神，義不容辭伸出援手，盼能攜手協助花蓮早日重建家園。

社會局指出，自即日起至今年12月31日止，符合資格者須檢附申請表、身分證明文件、金融機構存摺封面影本及領據，向各區公所或市府社會局社會救助科（電話：06-2995686）提出申請。市府後續將盡速核發補助，協助市民減輕負擔，讓依親親屬能在臺南安全、安穩且舒適地生活。

