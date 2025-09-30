教師節連假逾百萬人湧台南 商圈、文化場域人潮爆棚

教師節連假逾百萬人次到訪台南，圖為國華海安商圈。（圖由南市觀旅局提供）

根據統計資料顯示，教師節連假3天共吸引逾百萬人次到訪台南。搭配節慶敬師文化活動，孔廟文化園區、赤崁園區及台南市美術館等歷史文化場域，成為這波旅遊的熱門選項，各大商圈更是人潮熱絡。

教師節連假遊客湧入台南，山海景點、文化園區與各大熱門商圈人潮熱絡。孔廟文化園區舉辦「2025孔廟文化節」，由市長黃偉哲為小一新生循古禮點硃砂開智慧，推出「與孔子有約：座在孔廟．看見台灣」特展，3天共吸引逾6萬人次造訪。

黃偉哲表示，教師節不僅向全體師長表達敬意，國人也藉連假到台南深度旅遊。無論是體驗深厚的文化底蘊、走訪獲國際肯定的城市美景，或是享受「亞洲十大街頭美食城市」的滋味，都讓每位遊客都能在台南留下滿滿的假期回憶和幸福感。

觀旅局長林國華表示，各商圈也是人潮熱絡，國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈及水交社體育場、圖書館新總館、三井周邊，加上新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街，結合文創手作與特色美食，吸引逾71萬人次漫遊。濱海地區如漁光島、黃金海岸、北門遊客中心、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園，共有逾20萬人次到訪。

戶外郊遊及親子景點，如關子嶺風景區、梅嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤、隆田文化資產教育園區、尖山埤渡假村、烏山頭水庫風景區、頑皮世界野生動物園、奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、善糖文化園區、十鼓文創園區及總爺藝文中心，3天吸引逾10萬人次，台南旅遊類型多元，滿足各年齡層需求。

卡皮胖拉精彩的燈光秀吸引許多人潮。（圖由南市觀旅局提供）

全新開幕的西市場遊客逛街人潮。（圖由南市觀旅局提供）

四草綠色隧道排隊購票人潮滿滿。（圖由南市觀旅局提供）

