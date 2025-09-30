感動！一早現身郵局捐款賑災 小笠原欣幸笑：遠不及李多慧

日本知名學者、清大榮譽講座教授小笠原欣幸，今日在臉書貼出匯款收據，表示已捐出三萬元至衛福部指定的賑災基金專戶。（取自小笠原欣幸臉書）

強颱樺加沙重創花蓮，造成馬太鞍堰塞湖溢，釀光復鄉嚴重災情，為協助災區民眾重建家園，各界善款紛紛湧入。日本知名學者、清大榮譽講座教授小笠原欣幸，今日在臉書貼出匯款收據，表示已捐出三萬元至衛福部指定的賑災基金專戶，他還笑稱：「金額不多，遠不及李多慧小姐的善舉。」

小笠原欣幸在臉書發文表示，他今早到清大郵局，捐款三萬元台幣至衛福部指定的賑災基金會專戶。他謙遜表示，雖然金額不多，遠不及韓籍啦啦隊指標人物李多慧的善舉，但仍希望能對重建有所幫助。最後他也祝福：「願光復鄉早日復原，重拾生活的希望。光復加油！花蓮加油！台灣加油。」

貼文下方，網友紛紛感謝：「好感動，謝謝小笠原老師」、「真心感謝您對台灣的善舉」、「感謝教授對台灣的愛心」；還有人指出：「教授的中文寫的很棒。」

花蓮災情爆發後，各界志工自發湧入光復鄉，無償出力幫助災民重建家園，小笠原欣幸日前也對此表示，「台灣人行動力真的非常快。」他也說，這是台灣的可貴之處。

李多慧日前對花蓮災情表達關心，宣布捐款30萬元新台幣，還感性表示：「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福， 並且齊心協力，早日恢復日常生活。」善舉感動不少網友，還有網友指出，先前李多慧才說自己買車預算只有50萬，沒想到一捐款就是30萬元，「真的是天使」。

