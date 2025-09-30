為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    感動！一早現身郵局捐款賑災 小笠原欣幸笑：遠不及李多慧

    2025/09/30 11:39 即時新聞／綜合報導
    日本知名學者、清大榮譽講座教授小笠原欣幸，今日在臉書貼出匯款收據，表示已捐出三萬元至衛福部指定的賑災基金專戶。（取自小笠原欣幸臉書）

    日本知名學者、清大榮譽講座教授小笠原欣幸，今日在臉書貼出匯款收據，表示已捐出三萬元至衛福部指定的賑災基金專戶。（取自小笠原欣幸臉書）

    強颱樺加沙重創花蓮，造成馬太鞍堰塞湖溢，釀光復鄉嚴重災情，為協助災區民眾重建家園，各界善款紛紛湧入。日本知名學者、清大榮譽講座教授小笠原欣幸，今日在臉書貼出匯款收據，表示已捐出三萬元至衛福部指定的賑災基金專戶，他還笑稱：「金額不多，遠不及李多慧小姐的善舉。」

    小笠原欣幸在臉書發文表示，他今早到清大郵局，捐款三萬元台幣至衛福部指定的賑災基金會專戶。他謙遜表示，雖然金額不多，遠不及韓籍啦啦隊指標人物李多慧的善舉，但仍希望能對重建有所幫助。最後他也祝福：「願光復鄉早日復原，重拾生活的希望。光復加油！花蓮加油！台灣加油。」

    貼文下方，網友紛紛感謝：「好感動，謝謝小笠原老師」、「真心感謝您對台灣的善舉」、「感謝教授對台灣的愛心」；還有人指出：「教授的中文寫的很棒。」

    花蓮災情爆發後，各界志工自發湧入光復鄉，無償出力幫助災民重建家園，小笠原欣幸日前也對此表示，「台灣人行動力真的非常快。」他也說，這是台灣的可貴之處。

    李多慧日前對花蓮災情表達關心，宣布捐款30萬元新台幣，還感性表示：「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福， 並且齊心協力，早日恢復日常生活。」善舉感動不少網友，還有網友指出，先前李多慧才說自己買車預算只有50萬，沒想到一捐款就是30萬元，「真的是天使」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播