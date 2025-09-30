教育部擴建TANet CDN，打造全國智慧教育網。（記者林曉雲翻攝自官網）

台灣網路普及率逾9成，4G行動網路人口覆蓋率逾95％，教育部「前瞻2.0 數位建設計畫」建置「台灣學術網路內容傳遞網路服務（TANet CDN）」，於全國22縣市教育網路中心及13區域網路中心部署CDN節點，系統化推動智慧教育，至今（2025）年9月底，再增加因材網等37個教育資源網站。

教育部資科司高級分析師裴善成說明，截至今年9月底，已持續將教育部全球資訊網、因材網、愛學網、教育雲數位學習入口網、教育百科、教育大市集、台灣台語動畫網、宜蘭Scratch3、美感教育資源整合平台、中小學資訊素養與認知網站，以及教育部防災教育資訊網等37個不同領域的教育資源網站，導入TANet CDN服務。

裴善成表示，台灣學術網路內容傳遞網路服務（TANet CDN），於全國22縣市教育網路中心及13區域網路中心部署CDN節點，採取分工方式，由縣市教育網路中心負責轄內國中小學，區域網路中心負責其所轄大專院校、高中職，離島校園也能透過在地節點快速獲取學習資源，大幅縮短到台灣本島的網路傳遞時間，提升台灣學術網路整體網路品質、傳輸效益及網路服務之強韌性，實現「數位學習零距離」的目標。

裴善成說，未來教育部推廣CDN的發展，將以「提升數位教育品質」為核心目標，運用科技與數據等數位化工具與方法，持續加入教育部重要教學網站，並邀請各縣市教育局處共同參與，透過在全國各地部署CDN節點，有效縮短學生與教育資源間的距離，確保城鄉與偏遠地區皆能享有穩定快速的學習體驗，優化學習環境，並推動教育公平與數位轉型，打造具全球競爭力的智慧教育生態。

