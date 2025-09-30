為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部擴建TANet CDN 打造全國智慧教育網

    2025/09/30 11:50 記者林曉雲／台北報導
    教育部擴建TANet CDN，打造全國智慧教育網。（記者林曉雲翻攝自官網）

    教育部擴建TANet CDN，打造全國智慧教育網。（記者林曉雲翻攝自官網）

    台灣網路普及率逾9成，4G行動網路人口覆蓋率逾95％，教育部「前瞻2.0 數位建設計畫」建置「台灣學術網路內容傳遞網路服務（TANet CDN）」，於全國22縣市教育網路中心及13區域網路中心部署CDN節點，系統化推動智慧教育，至今（2025）年9月底，再增加因材網等37個教育資源網站。

    教育部資科司高級分析師裴善成說明，截至今年9月底，已持續將教育部全球資訊網、因材網、愛學網、教育雲數位學習入口網、教育百科、教育大市集、台灣台語動畫網、宜蘭Scratch3、美感教育資源整合平台、中小學資訊素養與認知網站，以及教育部防災教育資訊網等37個不同領域的教育資源網站，導入TANet CDN服務。

    裴善成表示，台灣學術網路內容傳遞網路服務（TANet CDN），於全國22縣市教育網路中心及13區域網路中心部署CDN節點，採取分工方式，由縣市教育網路中心負責轄內國中小學，區域網路中心負責其所轄大專院校、高中職，離島校園也能透過在地節點快速獲取學習資源，大幅縮短到台灣本島的網路傳遞時間，提升台灣學術網路整體網路品質、傳輸效益及網路服務之強韌性，實現「數位學習零距離」的目標。

    裴善成說，未來教育部推廣CDN的發展，將以「提升數位教育品質」為核心目標，運用科技與數據等數位化工具與方法，持續加入教育部重要教學網站，並邀請各縣市教育局處共同參與，透過在全國各地部署CDN節點，有效縮短學生與教育資源間的距離，確保城鄉與偏遠地區皆能享有穩定快速的學習體驗，優化學習環境，並推動教育公平與數位轉型，打造具全球競爭力的智慧教育生態。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播