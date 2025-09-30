為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「台灣好行」九份金瓜石線、木柵平溪線 2暢遊套票開賣

    2025/09/30 12:07 記者黃政嘉／新北報導
    台灣好行九份金瓜石線暢遊套票，優惠價600元。（圖由新北市觀旅局提供）

    台灣好行九份金瓜石線暢遊套票，優惠價600元。（圖由新北市觀旅局提供）

    新北市政府觀光旅遊局配合交通部觀光署「台灣好行」觀光服務，推出木柵平溪線、九份金瓜石線2路線暢遊套票，暢遊新北山城秘境與小鎮風光，優惠近6折，即日起至明年1月31日開放購票，民眾可於7-11 ibon機台、ibon售票網及易遊網購買，今年還加碼提供限量紀念帽兌換，每路線僅300份。

    觀旅局指出，木柵平溪線套票售價540元，內含台灣好行795路線單程票2張、美食、體驗與紀念品各1張，總價值最高達830元，另有810元住宿版可選擇；九份金瓜石線套票售價600元，包含台灣好行965路線單程票2張、美食、好禮與甜點伴手禮各1張，價值最高達1040元，另有870元住宿版可選擇。暢遊套票使用期限至明年2月28日。

    新北市府今年另加碼推出限量紀念帽，木柵平溪線好行套票贈送「山城漫遊休閒棒球帽」，於十分遊客中心兌換；九份金瓜石線提供「山海探險防曬漁夫帽」，於九份遊客中心兌換，旅客可憑限量兌換券至指定地點領取。

    此外，觀旅局也推出九份金瓜石線「山海探險．永續生活」與木柵平溪線「山城慢旅．低碳小旅行」2條通過 ISO 14067 碳足跡盤查的綠色遊程，可於五福旅行社平台選購，每位遊客搭乘好行公車，相較自駕旅遊，可分別減少6.22公斤及4.49公斤的碳排放量。

    觀旅局長楊宗珉表示，此次暢遊套票讓旅客以最輕鬆的方式暢遊新北，也鼓勵大家透過大眾運輸減少碳足跡，共同實踐永續旅遊。

    台灣好行木柵平溪線暢遊套票，優惠價540元。（圖由新北市觀旅局提供）

    台灣好行木柵平溪線暢遊套票，優惠價540元。（圖由新北市觀旅局提供）

    購買台灣好行九份金瓜石線暢遊套票，前300名可兌換山海探險防曬漁夫帽。（圖由新北市觀旅局提供）

    購買台灣好行九份金瓜石線暢遊套票，前300名可兌換山海探險防曬漁夫帽。（圖由新北市觀旅局提供）

    購買台灣好行木柵平溪線暢遊套票，前300名可兌換山城漫遊休閒棒球帽。（圖由新北市觀旅局提供）

    購買台灣好行木柵平溪線暢遊套票，前300名可兌換山城漫遊休閒棒球帽。（圖由新北市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播