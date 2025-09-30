「台灣好行」九份金瓜石線、木柵平溪線 2暢遊套票開賣

台灣好行九份金瓜石線暢遊套票，優惠價600元。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局配合交通部觀光署「台灣好行」觀光服務，推出木柵平溪線、九份金瓜石線2路線暢遊套票，暢遊新北山城秘境與小鎮風光，優惠近6折，即日起至明年1月31日開放購票，民眾可於7-11 ibon機台、ibon售票網及易遊網購買，今年還加碼提供限量紀念帽兌換，每路線僅300份。

觀旅局指出，木柵平溪線套票售價540元，內含台灣好行795路線單程票2張、美食、體驗與紀念品各1張，總價值最高達830元，另有810元住宿版可選擇；九份金瓜石線套票售價600元，包含台灣好行965路線單程票2張、美食、好禮與甜點伴手禮各1張，價值最高達1040元，另有870元住宿版可選擇。暢遊套票使用期限至明年2月28日。

新北市府今年另加碼推出限量紀念帽，木柵平溪線好行套票贈送「山城漫遊休閒棒球帽」，於十分遊客中心兌換；九份金瓜石線提供「山海探險防曬漁夫帽」，於九份遊客中心兌換，旅客可憑限量兌換券至指定地點領取。

此外，觀旅局也推出九份金瓜石線「山海探險．永續生活」與木柵平溪線「山城慢旅．低碳小旅行」2條通過 ISO 14067 碳足跡盤查的綠色遊程，可於五福旅行社平台選購，每位遊客搭乘好行公車，相較自駕旅遊，可分別減少6.22公斤及4.49公斤的碳排放量。

觀旅局長楊宗珉表示，此次暢遊套票讓旅客以最輕鬆的方式暢遊新北，也鼓勵大家透過大眾運輸減少碳足跡，共同實踐永續旅遊。

台灣好行木柵平溪線暢遊套票，優惠價540元。（圖由新北市觀旅局提供）

購買台灣好行九份金瓜石線暢遊套票，前300名可兌換山海探險防曬漁夫帽。（圖由新北市觀旅局提供）

購買台灣好行木柵平溪線暢遊套票，前300名可兌換山城漫遊休閒棒球帽。（圖由新北市觀旅局提供）

