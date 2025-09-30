公館圓環改正交路口 蔣萬安：Google Map導航未更改會誤導

台北市公館圓環拆除、公車地下道填平施工暫告一段落，基隆路與羅斯福路正交路口通車後30日首個通勤日依舊考驗車況，台北市長蔣萬安（左二）、副市長李四川（左一）前往視察。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安今（30）天上午7點多到公館圓環視察改為正交路口後，首個上班日的車流情況，隨後回到市府主持市政會議，要求相關單位通知圖資單位做更新，以及民眾反映福和橋下橋後車流匯流、行穿線退縮的改善建議，請相關單位持續優化。他特別提到副市長李四川的統籌協調，以水平合作協力的思維取代傳統施工線性思維，讓多個單位盡量同時進場、精準銜接，讓原本需65天的工程在17天完成。

蔣萬安表示，他昨天自己開車經過公館圓環，從羅斯福路南往北方向，今天早上7點多也去看了現場，當時車流量不少，但也還算順暢；但他離開後，現場的回報指車輛數大幅增加，而且有幾個方向塞車。交通、工務、警察局等相關局處要儘速因應並且改善。同時要通知圖資做更新，像Google Map導航沒有更改，會誤導用路人。另外，有需要提醒用路人的資訊，也要盡快讓用路人知道，並且熟悉。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，他在現場也碰到幾位民眾反映，包括福和橋下橋後車流匯流的改善、行穿線退縮的建議，請相關局處持續就標線、號誌等做調整、優化。剛啟用這段時間，用路人需要時間熟悉路型，警察局要在通勤時間配合適當的警力及義交在現場協助，交通局也要觀察標線以及號誌的秒數，是否要做優化以及調整。

蔣萬安最後提到，拆除公館圓環原定的施工期是65天，結果在17天完成。若照傳統施工工序的線性思維，A項做完了，換B項進場，B項做完，C、D、E接續進場，但這次是採取水平施作、合作協力的新思維，包括自來水公司、中華電信等管線的事業機關，盡量同時進場。一方面齊頭並進，一方面精準銜接，特別是交工處及新工處的銜接非常順暢，有別以往，值得肯定，還特別感謝副市長李四川的統籌協調。

台北市長蔣萬安今天早上視察公館圓環車流情形。（記者董冠怡攝）

台北市長蔣萬安在市政會議要求相關單位通知圖資單位更新公館圓環動線。（台北市政府提供）

