    國慶大會即將登場 警方祭出交管措施防範塞車

    2025/09/30 11:36 記者王冠仁／台北報導
    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    雙十國慶活動即將於下月10日在總統府周邊登場，目前工作人員已經完成LED視訊牆搭設作業、凱達格蘭大道上的牌樓搭建，以及部分夜間標線作業。由於今天是公館圓環拆除後第一個上班日，出現交通擁塞，外界擔心國慶活動是否也會在現場周邊出現交通擁擠的情況；對此，轄區警方表示，除了已經規劃的相關交通管制措施外，也會派員疏導因應。

    警方指出，國慶大會預演活動為10月6日，當天是中秋連假最後一天，非上班日；10月10日國慶大會正式舉辦時，是國慶連假第一天，也非上班日。警方推估，非上班日的交通車流狀況會比較少，應不會在活動現場周邊出現車多擁塞的情況，但為了防範交通擁擠，屆時當天仍會派員執行交管、疏導。

    中正一分局說，除了國慶大會活動當天，總統府與凱達格蘭大道周邊會進行交通管制以外，此次活動期間，有架設LED視訊牆及光雕展演布幕牆進行演出，因此從9月26日0時至10月11日6時，管制凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向全線車道，另擴大管制懷寧街【寶慶路至凱道（均不含）】北往南方向。

    警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。相關交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域，駕駛人行經管制區域時務必遵守各路口員警及義交的指揮疏導。

