竹縣「人間國寶」傅明光今公祭 獲頒總統褒揚令

文化部長李遠（左）頒發總統褒揚令。（記者黃美珠攝）

9月中辭世的新竹縣「人間國寶」傅明光司阜（司阜，對於具有特殊工藝匠師的尊稱）今天早上舉行告別式，享壽86歲的他，在公祭儀式上同時獲得總統褒揚令、客委會旌揚狀、以及縣府的褒揚狀，分由文化部長李遠、客委會副主委邱星崴以及新竹縣長楊文科頒發，場面備極哀榮。

李遠説，傅司阜今年才剛榮獲行政院文化獎，沒想到如今辭世遠去，好在他生前透過其他人的幫忙，把他一生手藝如同教科書般紀錄下來傳世。

請繼續往下閱讀...

至於傅司阜生前心心念念期望成立的瓦作匠師公會，文化部全力支持，將由文資局在今年11月成立。

邱星崴說，客家建築從寺廟、伙房屋到伯公廟ㄧ脈相承，其中蘊含地理風水等智慧，而這些智慧都在傅司阜的手中，客委會對於這樣的一代匠師辭世備感痛惜。

楊文科說，傅司阜長年投入瓦作修復與傳習，享有「客家傳統建築活的教科書」之譽，他的匠師精神與古法技藝深刻影響文化資產保存，多處老屋及古蹟得以完整修復，被譽為傳統建築匠師的典範。

傅司阜70年投身客家伙房、廟宇以及古蹟修繕，從做磚、砌牆、棟桁、彩繪到黏瓦統統能獨力完成，所以贏得「客家傳統建築的真人教科書」，並於2016年獲文化部授證為「重要土水修造技術（瓦作）保存者」，後續又在2022年獲客委會頒發「客家事務專業獎章」一等獎章，今年更榮獲第44屆行政院文化獎，是傳統建築技術的人間國寶。

近20多年他積極參與新竹縣多處古蹟修復工程，包括國定古蹟金廣福公館、縣定古蹟姜氏家廟、慈天宮、新埔劉家祠等，都有他細膩嚴謹的工法與身影。

客委會副主委邱星崴（左）頒發客委會旌揚狀表揚傅司阜。（記者黃美珠攝）

文化部長李遠親自獻花悼念傅司阜。（記者黃美珠攝）

「人間國寶」傅明光今天公祭，獲頒總統褒揚令、客委會旌揚狀、以及新竹縣褒揚狀，備極哀榮。（記者黃美珠攝）

文化部長李遠（右）説，傅司阜期許成立的瓦作匠師公會將在11月成立。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法