李鴻源示警馬太鞍溪堰塞湖左岸地質不穩可能再崩 籲成立專責防災總署

國民黨主席候選人鄭麗文今日拜會前內政部長李鴻源（左）。（記者廖振輝攝）

針對這次造成花蓮縣光復鄉嚴重災情的花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，前內政部長李鴻源今日受訪提出警告，現在最麻煩的就是萬一颱風又來，由於堰塞湖左岸地質不穩定，非常可能會再崩下來，可能又再形成堰塞湖，而且至今為止，大家沒有談到地震問題，大概只要來一個5級地震，當地又會形成相當可觀的崩塌，雖然目前看起來這一關應該算過了，但仍需密切觀察未來颱風帶來多少雨量，以及短、中、長期應該如何做。

對於媒體關切疏散問題，李鴻源指出，昨天警訊誤發了2次，他認為不需要責怪，因為過去沒有碰過這個問題，但未來警訊要如何發布，以及到底是由哪一個部會來主管，直到今天都還沒有講清楚。

李鴻源說，堰塞湖一定是在中上游，主管官署就一定是農業部，但進入河道後是經濟部，一旦發生災害後又是內政部主管，因此他呼籲政府認真思考成立專責的防災總署，員額大概只需要100個人，每一年經費不到10億、20億元，否則大家再互丟泥巴也於事無補。

至於是否仍與內政部長劉世芳持續交換意見，李鴻源指出，他與劉世芳不需要經常碰面，而且台大與陽明交大、成大的研究團隊，都有密切溝通，昨天他建議劉世芳，由於防災權責單位跨越內政部、經濟部及農業部，行政院應該在這3個部會之上有1人來協調，同時目前有4、5個研究單位幾乎都在做非常類似的事情，雖然每個團隊各有強項，但不要資源重複投資，同樣需要有人出面整合。

李鴻源表示，目前比較擔心的是馬太鞍溪堤防的缺口，水利署何時可以補起來，而且目前河床淤高3到5公尺，萬一不幸又來一場颱風，即使堰塞湖沒有潰壩，但馬太鞍溪的容量已經沒有原來那麼多，河水逾堤的可能性還是高的，這就是未來光復鄉必須面對的狀況，應該嚴密監控並加強疏散演練，中央與地方應該密切合作，畢竟這個災情並非單一政府可以處理，而且堰塞湖地質問題從一開始觀察到解決，估計恐怕需要1年的時間，希望大家保持密切溝通。

