    新北YouBike租借人次將達3億 侯友宜：第3億名送一年份TPASS

    2025/09/30 11:19 記者黃子暘／新北報導
    侯友宜指出，新北YouBike預計在今年10月底累計騎乘人次達3億次，交通局規劃「尋找善意人」系列活動，第3億名幸運兒可獲12個月份的TPASS。（記者黃子暘攝）

    新北市YouBike租賃站已達1492站，市長侯友宜指出，新北YouBike預計在今年10月底累計騎乘人次達3億次，交通局規劃「尋找善意人」系列活動，第3億名幸運兒可獲12個月份的TPASS基北北桃1200公共運輸定期票，前、後各11名則贈3至6個月份；另外，10月1日至20日舉行「善意預言家」預測達標日期活動，準確命中第3億人次達標日期者，有機會獲得新北捷運安坑小資卡。

    侯友宜表示，新北市自2014年起推動YouBike系統，全市已達1492站，29區都有租賃站，總計2萬1379輛YouBike 2.0、2100輛2.0E電動輔助自行車服務中，全市設置共218公里河濱自行車道和通勤綠廊，服務通勤、旅遊民眾；為擴大服務，市府預計年底租賃站數將設置達1500個，並搭配TPASS租借2.0前30分鐘免費，使用新北敬老／愛心卡可1點抵1元，今年3月起也更擴大到持電子票証租借2.0前30分鐘免費。

    交通局長鍾鳴時說，新北市YouBike每日平均租借量已達11.6萬騎乘人次，今年8月更達12.6萬人次，預計10月底累積騎乘人次將達3億人次，這代表3億人次對於綠色運輸的友善響應；2024年調查，新北市租借使用職業別以上班族42.2%最多，其次是學生族群12.3%，年齡層以25至64歲佔約50%。

    侯友宜指出，為慶祝即將達到3億人次紀錄，交通局推出尋找善意人系列活動，還有「善意祝福牆」留言抽獎，詳細資訊可關注YouBike官網及YouBike大台北粉絲團。

