全真瑜珈破產 10/1起全面停業

全真瑜珈台北敦南館。（擷取自全真瑜珈官網）

知名連鎖健身企業全真瑜珈近日陸續公告部分分館暫停或縮減服務，引發大批會員不滿，全真瑜珈今日稍早發出聲明，將自2025年10月1日起全面停止營業，並依法辦理歇業解散及破產清算程序，結束20年的經營歷程。

北市消保官指出，經查全真會員信託專戶，存有會籍、教練費信託金額共2.12億元，已要求保管銀行陽信銀行即日起暫緩移轉信託予全真公司；法務局也指出，將商請消保團體承接團體訴訟，必要時由消保團體發動假扣押。

全真瑜珈在臉書PO出聲明，全真自成立以來，已在台灣深耕20年，一直以推廣健康生活、提供優質服務為使命，這些年陪伴無數會員在瑜珈、健身路上成長，也和眾多合作廠商建立緊密夥伴關係。

全真瑜珈指出，近年受到疫情衝擊與整體經濟環境惡化，公司營運長期虧損，已超出所能承擔的範圍，即便全體團隊竭盡全力維持，公司仍無法扭轉困境，經審慎評估，全真不得不沉痛宣布，自2025年10月1日起，公司停止營業，並依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。

全真續指，他們深知此決定對所有會員、合作廠商造成的衝擊與不便，對此他們表達最深切的歉意，後續債務清理及會員權益，全真定會依相關法令及主管機關規定辦理，並使會員能盡速取回信託款項，全真並積極尋求相關方案，減少對員工、會員及廠商的衝擊。

全真直言，在全真最後的時刻，他們再次致上最深的歉意；他們也誠摯感謝所有會員、員工及合作夥伴一路以來的支持與信任，是全真能夠走過20年的重要力量，雖然無法延續，但他們心懷感恩。

